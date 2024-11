NationsBenefits® espande a United Supermarkets l’accesso per fare la spesa

I membri Medicare Advantage e Medicaid possono utilizzare le carte di benefici supplementari finanziate dal loro piano per fare la spesa nei punti vendita United Supermarkets

PLANTATION, Florida: NationsBenefits, la principale piattaforma di tecnofinanza per l’assistenza sanitaria e i benefici supplementari per organizzazioni di cura gestita, ha annunciato che i negozi Albertsons Companies, Inc. United Supermarkets si sono uniti alla sua rete di punti vendita al pubblico di prodotti da banco e di largo consumo. Alla base di questa integrazione diretta di punti di vendita, la tecnologia proprietaria per le restrizioni sugli articoli BAS, NationsBenefits. Questa espansione consente ai membri di un determinato piano di assistenza sanitaria di usare le loro carte di benefici supplementari finanziate dal piano stesso per fare la spesa nei punti vendita United Supermarkets, Market Street, Albertsons Market e Amigo. Le carte NationsBenefits vengono già accettate presso altri supermercati Albertsons Cos. – Albertsons, Safeway, Tom Thumb, Randalls, Vons, Jewel-Osco, ACME e Shaw’s.

Fonte: Business Wire

