Saidot annuncia una collaborazione con Microsoft per supportare la governance completa dell'IA

HELSINKI: Saidot, un'importante società di governance dell'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato un'integrazione con Microsoft Azure AI per migliorare la governance per i clienti. Insieme, l'integrazione di Saidot con Azure AI supporterà i team nei processi di governance promuovendo la collaborazione efficiente della governance dell'IA in diverse funzionalità tra scienziati di dati, ingegneri di prodotti, team legali e team aziendali. Offrendo un servizio completo, Saidot consente agli utenti di Microsoft Azure di garantire che i propri prodotti e servizi alimentati dall'IA rispettino i principi responsabili dell'IA e gli standard normativi.

Nuove funzionalità per la governance dell'IA semplificata

Con questa collaborazione, Saidot presenta la sua nuova funzione Model Catalogue con le integrazioni di registro dei modelli Azure per dotare gli utenti di Microsoft Azure degli strumenti necessari per integrare la governance nelle pratiche di IA esistenti, assicurando una supervisione olistica.

Fonte: Business Wire

