DSI e Frontgrade sottoscrivono un accordo per lo sviluppo e la distribuzione della prossima evoluzione di un'unità di memoria di massa da 2 TB per lo spazio

BREMA, Germania: I rappresentanti di DSI Aerospace, fornitore di elettronica ad alte prestazioni e di sistemi di memoria di massa per applicazioni aeronautiche e spaziali, e di Frontgrade Technologies, fornitore leader di soluzioni ad alta affidabilità e garantite dalle radiazioni per i settori della difesa, commerciale e civile, hanno firmato alla Space Tech Expo un accordo per lo sviluppo dell'unità di memoria di massa da 2 TB SpaceStor™ di Frontgrade. Dopo che DSI avrà completato la progettazione dell'MMU, Frontgrade provvederà all'assemblaggio e al collaudo presso il proprio stabilimento in Colorado, negli Stati Uniti, e fungerà da negozio esclusivo di SpaceStor in America del Nord.

Ai sensi di questo accordo appena firmato, Frontgrade sfrutterà la sua esperienza di 60 anni nei viaggi spaziali con le competenze dimostrate di DSI negli ambiti di IP del controller di memoria flash e di hardware dell'unità di memoria di massa completa.

Fonte: Business Wire

