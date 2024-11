Black Friday, Tineco sconta i suoi prodotti fino al 50%

Dal 21 novembre al 2 dicembre il brand di prodotti elettronici smart ha riservato ai suoi clienti delle offerte speciali

MILANO: Anche quest’anno è arrivato il momento ideale per prepararsi agli acquisti natalizi o concedersi un regalo con un notevole risparmio: il Black Friday. Dal 21 novembre al 2 dicembre, Tineco offre una gamma di prodotti per la pulizia domestica a prezzi scontati, ideali per ogni esigenza. Ecco le offerte da non perdere, tutte acquistabili su Amazon.

iFloor 5 Breeze Complete

Il iFloor 5 Breeze Complete combina leggerezza e maneggevolezza per offrire una pulizia profonda e senza sforzi. Con un peso inferiore a 5 kg, questo modello ha un’autonomia triplicata: grazie alle celle a sacchetto, è in grado di funzionare per 35 minuti. I suoi serbatoi separati da 800 ml (acqua pulita) e 750 ml (acqua sporca) garantiscono una copertura di un’area fino a 190 m². Ideale per chi cerca praticità e risultati impeccabili.

TINECO iFloor 5 Breeze Complete è disponibile su Amazon e sullo store Tineco.

Prezzo originale: 299€

Offerta Black Friday: 209€

FLOOR ONE S5

Progettato per unire performance e semplicità d’uso, il FLOOR ONE S5 è una soluzione intelligente e versatile. Dotato del sensore iLoop, rileva sporco fresco e incrostato, adattando automaticamente la potenza per un’efficacia ottimale. Con una batteria che offre 35 minuti di autonomia e serbatoi separati per acqua pulita e sporca, questo modello è pensato per una pulizia continua e senza stress.

TINECO FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon e sullo store Tineco.

Prezzo originale: 519€

Offerta Black Friday: 259€

FLOOR ONE STRETCH S6

Per chi è alla ricerca di innovazione e flessibilità, il FLOOR ONE STRETCH S6 è la scelta perfetta. Grazie alla sua capacità di piegarsi fino a 180°, può raggiungere facilmente spazi difficili come sotto i mobili e negli angoli stretti. Questo modello include il sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere, che protegge il motore mantenendo una potenza costante anche in posizione orizzontale. L’autonomia migliorata, che arriva fino a 40 minuti, consente una pulizia prolungata senza interruzioni.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è disponibile su Amazon e sullo store Tineco.

Prezzo originale: 599€

Offerta Black Friday: 459€

FLOOR ONE SWITCH S7

Il modello più avanzato della gamma FLOOR ONE, SWITCH S7, combina aspirazione e lavaggio in un solo passaggio per una pulizia efficiente, utilizzando un kit 5-in-1 che può adattarsi a diverse esigenze. FLOOR ONE SWITCH S7 è stato inoltre migliorato con la nuova tecnologia FlashDry: quest’ultima combina due step di pulizia, un lavaggio di 2 minuti per eliminare tutti i residui di sporco, e una fase di asciugatura di 5 minuti a 70° per avere un rullo asciutto, pulito e senza odori.

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è disponibile su Amazon e sullo store Tineco.

Prezzo originale: 899€

Offerta Black Friday: 669€

PURE ONE STATION 5

Il PURE ONE STATION 5 rappresenta il futuro della pulizia automatizzata. Con una base smart 3-in-1, il dispositivo si autopulisce, svuota il serbatoio e ricarica automaticamente la batteria, offrendo un’esperienza senza manutenzione manuale. Il suo sistema di filtraggio a 6 strati cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3μm, ideale per chi soffre di allergie. Grazie al ClogLess System, elimina ogni rischio di intoppi durante l’uso.

TINECO PURE ONE STATION 5 è disponibile su Amazon e sullo store Tineco.

Prezzo originale: 399€

Offerta Black Friday: 339€

PURE ONE A50S

Il PURE ONE A50S combina potenza e precisione con una spazzola 3DSense Power Brush in grado di regolare automaticamente la potenza in base allo sporco rilevato. Dotato di un’illuminazione LED innovativa che evidenzia particelle fino a 0,2 mm, il dispositivo assicura una pulizia impeccabile. Con un’autonomia fino a 70 minuti, è perfetto per sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni.

TINECO PURE ONE A50S è disponibile su Amazon e sullo store Tineco.

Prezzo originale: 299€

Offerta Black Friday: 239€

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

