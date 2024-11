Close Brothers Asset Management con Objectway per promuovere crescita e innovazione

Adottando la soluzione di Portfolio Management di Objectway, CBAM realizzerà il suo percorso di trasformazione digitale, focalizzazione sui clienti ed espansione per raggiungere i suoi obiettivi strategici.

LONDRA & MILANO: Close Brothers Asset Management (CBAM), una delle principali società specializzate nella gestione degli investimenti e nella pianificazione finanziaria del Regno Unito, con oltre 20 miliardi di sterline di asset in gestione, ha scelto Objectway per supportare la propria strategia di crescita e migliorare la propria offerta, con l'obiettivo di diventare il miglior operatore del Regno Unito per i professionisti della gestione patrimoniale e i loro clienti.

“I fattori chiave nella scelta di Objectway sono stati la completezza e la ricchezza di funzionalità del suo front office e la lungimiranza della sua roadmap di innovazione, che sottolinea l'impegno a migliorare continuamente il prodotto per tutti i clienti,” ha dichiarato Gregg Clarke, COO di CBAM.

La soluzione avanzata di Objectway per la gestione del portafoglio rappresenta un significativo passo avanti nella trasformazione digitale di CBAM. La soluzione migliorerà le funzionalità a disposizione di CBAM, consentendo di ottenere una compliance proattiva, un'efficace gestione del rischio, rendimenti ottimizzati e un sistema di reporting delle performance omogeneo per i clienti. Sfruttando la più avanzata user experience di Objectway, CBAM migliorerà anche l'efficienza del front-office, consentendo agli Investment Manager di concentrarsi maggiormente sulla gestione delle relazioni con i clienti.

Alexander Cassar, CEO di Objectway UK, ha commentato: "Siamo felici di lavorare con Close Brothers Asset Management, collaborando con Gregg Clarke e il suo team nell'ambito di questo ambizioso progetto di trasformazione digitale. Questa collaborazione sottolinea l'impegno di Objectway nel favorire la crescita del nostro settore fornendo soluzioni adattabili e scalabili che soddisfano le richieste di un mercato in continua evoluzione e stabiliscono nuovi standard di eccellenza nel servizio al cliente."

Recenti studi di settore evidenziano il ruolo essenziale delle moderne soluzioni di gestione del portafoglio nel migliorare la produttività e l'efficienza operativa. Wealth e asset manager possono aspettarsi un aumento della produttività fino al 65% e una migliore gestione della compliance grazie all'adozione di queste soluzioni, che consentono loro di evolvere la relazione con i clienti passando da interazioni di tipo prettamente transazionale verso solide partnership di lunga durata.

La soluzione sarà fornita come piattaforma scalabile e as-a-service, garantendo operatività semplificata e capacità di supportare la crescita del business. Grazie alla sua architettura aperta e alla sua flessibilità, la soluzione di Objectway consentirà a CBAM di personalizzare e adattare i servizi in base all'evoluzione delle esigenze dei clienti, consolidando ulteriormente l'impegno di CBAM nel soddisfare le molteplici esigenze della clientela in un panorama di mercato in rapida evoluzione.

Fonte: Business Wire

