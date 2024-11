ACEL Power presenta sistemi avanzati di propulsione elettrica in occasione di METSTRADE 2024, portando in Europa soluzioni innovative per fuoribordo elettrici ad alta potenza

AMSTERDAM: ACEL Power è orgogliosa di presentare la sua Intelligent Electric Series in occasione dell'edizione METS 2024, attraverso quattro potenti modelli: IE 50 (50 CV), IE 75 (75 CV), IE 150 (150 CV) e il nuovo IE 250 (250 CV). Attualmente sono disponibili sul mercato i modelli da 50 CV e 75 CV, mentre i fuoribordo ad alte prestazioni da 150 CV e 250 CV saranno commercializzati all'inizio del 2025. Il team di ACEL Power sarà a disposizione per rispondere alle domande e per presentare questi prodotti durante l'evento presso il padiglione USA-Canada Pavilion, stand 01.713, per evidenziare in che modo il sistema a propulsione elettrica completo sta trasformando il futuro della nautica.

Fonte: Business Wire

