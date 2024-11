Aqara annuncia la disponibilità del suo rilevatore di fumo in Europa

NEW YORK: Aqara, azienda leader globale e pioniere nell'IoT, completa le sue soluzioni di sicurezza domestica con l'immissione del suo Smoke Detector sul mercato europeo. Il nuovo sensore è ricco di funzionalità intelligenti ed è ampiamente compatibile sulle piattaforme di smart home, garantendo una protezione totale mediante avvisi ai proprietari di abitazioni al primo segnale della presenza di fumo e permettendo una rapida azione per mitigare potenziali danni.

Dotato di una sirena potente, il rilevatore di fumo di Aqara attiva un allarme di fino a 85 decibel e un indicatore LED lampeggiante rosso al primo rilevamento di fumo. Inoltre, fa partire tutti gli hub Aqara dotati di sirena e altri rilevatori di fumo Aqara in serie in tutta l'abitazione, avvisando i membri della famiglia in ogni stanza.

Anche quando si è lontani da casa, i proprietari di casa ricevono avvisi in tempo reale direttamente nei loro smartphone, consentendo una rapida azione ovunque si trovino. Con le fotocamere interne di Aqara, gli utenti possono verificare l'allarme a distanza, riducendo la possibilità di falsi allarmi. I proprietari di casa sono tranquilli con Aqara Smoke Detector, perché sanno che la loro proprietà e la loro famiglia sono protette, ovunque essi si trovino. Gli utenti che hanno diverse proprietà o familiari anziani che risiedono in un'abitazione separata possono facilmente monitorare diverse sedi.

In caso di falso allarme, gli utenti possono disattivare rapidamente le forti sirene attraverso l'app Aqara Home, eliminando immediatamente il disturbo del rumore senza disabilitare l'allarme antincendio. Per maggiore flessibilità e comodità, gli utenti possono inoltre disinserire l'allarme azionando un pulsante connesso Wireless Mini Switch o anche fare un gesto preimpostato davanti alla Camera Hub G3. Per disattivare completamente basterà premere il pulsante di reset sul dispositivo.

Lo Smoke Detector si integra perfettamente con le principali piattaforme esistenti, tra cui Amazon Alexa, Apple Home e Google Home, e supporta Matter-over-Bridge per l'interoperabilità a prova di futuro*. Questo consente al sensore di funzionare con i dispositivi smart di Aqara e di altri marchi, migliorando la funzionalità del sistema di sicurezza dell'abitazione. Ad esempio, in caso di rilevamento di fumo, le spie smart RGB possono lampeggiare rosso per avvisare visualmente i residenti dell'abitazione, oppure il sistema HVAC può disattivarsi per impedire al fumo di diffondersi.

Basato sul protocollo Zigbee, Aqara Smoke Detector riduce al minimo la manutenzione grazie a una batteria a lunghissima durata con un'autonomia massima di 10 anni. Il suo design essenziale e compatto si integra con qualsiasi arredamento, permettendo allo stesso tempo una rapida risposta in caso di emergenza. Gli avvisi di batteria scarica garantiscono una protezione continua, e gli utenti possono eseguire autotest tramite l'app Aqara Home per mantenere una funzionalità ottimale.

Aqara Smoke Detector sottolinea l'impegno dell'azienda in progettazioni innovative e incentrate sull'utente che ridefiniscono la sicurezza e l'automazione della casa. Aqara rimane all'avanguardia della tecnologia intelligente della casa completamente integrata negli stili di vita moderni pur migliorando la sicurezza, la comodità e la qualità della vita in generale.

Aqara Smoke Detector è da oggi disponibile in Europa presso i rivenditori selezionati Aqara . Nelle prossime settimane, il prodotto dovrebbe diventare disponibile anche nei negozi a marchio Amazon.

Per maggiori informazioni su questo sensore, visitare il nostro sito.

* L'utilizzo dello Smoke Detector richiede un hub Aqara. Un hub Aqara compatibile con Matter è richiesto per la compatibilità con Matter, sebbene alcune piattaforme smart home potrebbero non supportare i rilevatori di fumo attraverso Matter al momento del lancio.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita