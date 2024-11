Vecima e Witke distribuiranno la soluzione di accesso alla fibra All-PON™ con LIWEST in Austria

Entra® EXS1610 All-PON™ shelf a 16 porte supporta una serie di standard PON, compresi XGS-PON e 10G-EPON

VICTORIA, British Columbia: Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) oggi ha annunciato che LIWEST, il principale fornitore austriaco di cavi, distribuirà la sua soluzione shelf Entra® EXS1610 All-PON™ 10G con fornitura DOCSIS® di EPON (DPoE™ ) dopo aver completato una prova di laboratorio riuscita in collaborazione con Witke, il partner di Vecima nella regione.

EXS1610 All-PON Shelf, una componente essenziale del portafoglio di prodotti per l'accesso alla fibra leader nel settore di Vecima, consente ai fornitori di servizi a banda larga (BSP) di distribuire in modo economico servizi Fiber-to-the-Premises (FTTP) in qualsiasi mercato o hub di distribuzione, permettendo ai clienti la massima flessibilità.

Fonte: Business Wire

