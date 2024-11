Uniphore inserita nell’elenco 2024 Deloitte Technology Fast 500™ delle imprese nordamericane in più rapida crescita

Una crescita del 460% alimentata dalla richiesta dei clienti di soluzioni IA aziendali complete che risolvano i problemi di preparazione dei dati, assicurino la sovranità IA aziendale e offrano metodi potenti di utilizzo dell’IA per ottenere rapidamente risultati

PALO ALTO, California: Uniphore, leader nello sviluppo di soluzioni IA aziendali complete, oggi ha annunciato di essersi classificata 250esima nell’elenco Deloitte Technology Fast 500™, ora al 30esimo anno, delle 500 imprese nordamericane presenti in vari settori – tecnologia, media, telecomunicazioni, scienze della vita, tecnofinanza ed energia – e in più rapida crescita. Questo è il secondo anno consecutivo in cui Uniphore ha ottenuto questo riconoscimento da Deloitte grazie alla sua solida crescita.

Fonte: Business Wire

