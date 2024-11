DeepGreenX e Veea annunciano la sottoscrizione di un accordo globale di partnership strategica

Veea sosterrà l'implementazione da parte di DeepGreenX di una rete energetica virtuale globale guidata dall'IA con infrastrutture finanziate dal leasing per 140 miliardi di USD nei prossimi 5 anni

NEW YORK e PARIGI: DeepGreenX Group Inc. ("DeepGreenX" o "l'Azienda"), un'azienda tecnologica e di energia verde abilitata all'IA, e Veea Inc. (NASDAQ: VEEA), pioniere nel settore delle soluzioni di edge computing e IA, ha annunciato una partnership globale volta all'attuazione di un'iniziativa visionaria per l'adozione di una piattaforma trasformativa per accelerare la transizione verso l'energia verde globale. Il sistema operativo guidato dall'IA per i mercati dell'energia è una PaaS (Platform-as-a-Service) Web 3.0 supportata dalla piattaforma di edge computing cybersicuro di Veea che fornisce una rete di infrastrutture fisiche decentralizzate (DePIN) con un ambiente di sviluppo software virtualizzato per le comunità di sviluppatori per sviluppare applicazioni con blockchain e IA contestuale.

La piattaforma lungimirante che verrà distribuita, con un finanziamento in leasing fino a 2,8 miliardi di dollari nel 2025 per Veea Edge Platform™ come parte di un investimento di 10 miliardi di USD nell'infrastruttura edge, trasformerà le fonti di energia sostenibile, come quella idroelettrica, eolica, geotermica, i piccoli reattori modulari (SMR), i combustibili alternativi (idrogeno, ammoniaca, mentolo, LNG, ecc. ) con accumulo a batteria e una rete virtuale, in Real-World Assets (RWA) con informazioni utili e strumenti finanziari liquidi che possono essere scambiati e monetizzati sull'exchange globale ECEx di DeepGreenX. Saranno inoltre scambiati su ECEx anche i crediti di carbonio provenienti da a) asset a base naturale come la cattura del carbonio terrestre, forestale e marino, e b) fonti commerciali e industriali come i trasporti, l'edilizia, le fonti della catena di fornitura, ecc., calcolati tramite misurazioni, relazioni e verifiche digitali ("dMRV") attraverso la piattaforma di calcolo decentralizzata e distribuita di Veea, che offre capacità IoT estremamente flessibili ed economicamente vantaggiose, facilmente utilizzabili per un ampio ventaglio di ambienti.

"L'applicazione in tempo reale dell'IA contestuale con l'innovativa piattaforma di Veea alla rete energetica virtuale di DeepGreenX e ad altre iniziative come i crediti di carbonio promette di affrontare alcune delle sfide energetiche più urgenti del mondo", ha dichiarato Barclay Knapp, CEO di DeepGreenX. "Grazie al notevole finanziamento in leasing, dell'ordine di miliardi di dollari, impegnato da DeepGreenX per la distribuzione di questa infrastruttura con Veea, siamo certi di poter rispondere alle esigenze immediate del settore energetico in numerose regioni".

"Siamo entusiasti di guidare l'implementazione a livello globale di una piattaforma iperconvergente gestita dall'IA per un modello di business all'avanguardia e altamente innovativo portato avanti da DeepGreenX, basato sull'utilizzo per passare dalla datificazione alla monetizzazione di RWA e big data basati sull'energia", ha dichiarato Allen Salmasi, co-fondatore e CEO di Veea. "L'idea di una rete energetica virtuale globale gestita attraverso una rete terrestre e satellitare supportata da una piattaforma gestita dall'IA è davvero rivoluzionaria, in quanto può fornire una produzione e una distribuzione dell'energia basate sul mercato, con una corrispondenza in tempo reale tra domanda e offerta in ogni angolo del mondo".

Il middleware full-stack di Veea offre una forma di sistema operativo (OS) per una piattaforma Web 3.0 di nuova generazione decentralizzata e distribuita, in grado di sostenere l'apprendimento federato per l'inferenza e l'addestramento di modelli di IA contestuale in ambiente edge. Il sistema operativo Edge AI di Veea sfrutta tecnologie all'avanguardia, soluzioni di rete e partnership strategiche con aziende leader, tra cui Sway.ai, Builder.ai, New Native, SUI Foundation, Nvidia, Qualcomm Inc, Honeywell Tridium, Viasat, Starlink e diversi operatori di rete 5G. Le capacità integrate di blockchain, 5G Multiaccess Edge Computing (MEC), sistema operativo Edge AI e del framework di gestione energetica Honeywell Tridium Niagara, agevolate da un servizio GPU-as-a-Service gestito nel cloud ad alta efficienza su un'infrastruttura decentralizzata per la gestione della rete virtuale gestita dall'IA, ridefiniscono il modo in cui le aziende e i governi affrontano le sfide più critiche della produzione e della distribuzione energetiche.

Il sistema operativo Edge AI di Veea è stato sviluppato per supportare un'ampia gamma di prodotti edge di diversi fornitori di apparecchiature, garantendo versatilità e adattabilità che promuovono le innovazioni rivoluzionarie gestite dall'IA per il settore energetico, assieme ad applicazioni per una serie eterogenea di settori, con casi d'uso aziendali come il commercio di energia peer-to-peer nelle reti energetiche decentralizzate sull'exchange globale ECEx, il miglioramento della tracciabilità delle scorte, la previsione della domanda per la gestione della catena di fornitura, l'utilizzo dei dati sensoriali per la manutenzione predittiva o la tariffazione a tempo per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici o l'utilizzo degli elettrodomestici.

Informazioni su DeepGreenX

Fondata nel 2020 e con sede a Seul, DeepGreenX Group Inc. è un'azienda di trasformazione digitale e di energia verde che fornisce soluzioni di IA e di finanziarizzazione per iniziative sostenibili e asset del mondo reale. Con sedi in 20 città in quattro continenti, tra cui Europa e Asia, DeepGreenX utilizza una tecnologia IA proprietaria e un modello PaaS per identificare gli asset di energia verde e convertirli digitalmente per consentire alle aziende di tutto il mondo di monetizzarli su piattaforme di trading digitali globali. Per ulteriori informazioni su DeepGreenX, visitare il sito: www.DeepGreenX.com.

Informazioni su Veea

Veea® rende la vita e il lavoro ai bordi della rete più semplici e sicuri. Veea ha unificato il computing multi-tenant, le comunicazioni multiprotocollo ad accesso multiplo, l'edge storage e le soluzioni di cybersecurity attraverso prodotti completamente integrati gestiti dal cloud e dall'edge. Il prodotto all'avanguardia Multiaccess Edge Computing (MEC) di Veea, sviluppato da zero in un fattore di forma compatto, riunisce le funzionalità solitamente offerte da qualsiasi combinazione di server, dispositivi NAS (Network Attached Storage), router, firewall, punti di accesso Wi-Fi (AP), gateway IoT, accesso wireless 4G o 5G e Cloud Computing (CC) per mezzo di più hardware, software e sistemi integrati e gestiti da professionisti IT/OT. Rispetto a tali soluzioni, Veea Edge Platform offre reattività delle applicazioni, promuove la sicurezza informatica, la privacy dei dati e la sensibilizzazione al contesto, riduce i costi di trasporto dei dati e il costo totale di proprietà, consentendo al contempo una facile installazione, operazioni, monitoraggio e manutenzione delle reti edge. Nel cuore dei prodotti VeeaHub si trova un server Linux con un ambiente software virtualizzato full-stack per applicazioni cloud-native che vengono eseguite in contenitori DockerTM protetti, con un elevato grado di isolamento dei dati utente e delle applicazioni, Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV) e cybersecurity, offrendo una rete iperconvergente su una rete mesh di connettività e calcolo. La soluzione chiavi in mano e completamente integrata offre una gestione cloud end-to-end di dispositivi, applicazioni e servizi con Zero Trust Network Access (ZTNA) e, facoltativamente, un'offerta Secure Access Service Edge (SASE) altametne semplificata e plug-and-play basata su 5G. Veea Edge Platform abilita connessioni dirette dalla fibra ottica ad ampio raggio, dalle reti cellulari e satellitari alle reti locali create da un cluster mesh VeeaHub su dispositivi Wi-Fi e IoT gestiti dalla rete cellulare - una capacità unica e brevettata chiamata network slicing. Il Veea Developer Portal e gli strumenti di sviluppo consentono un rapido sviluppo delle applicazioni edge, eventualmente con Edge AI. Veea ha implementato una gamma di soluzioni economiche per offerte B2B e B2B2C attraverso fornitori di servizi, partner di canale, integratori di sistema, partner aziendali e agenzie governative per smart retail, smart construction, logistica e magazzini intelligenti, fattorie e serre intelligenti, edifici intelligenti, scuole intelligenti, ospedali intelligenti, musei intelligenti e città intelligenti. Veea è stata costituita nel 2014 e ha sede a New York City. L'azienda vanta una ricca storia di importanti innovazioni nello sviluppo di tecnologie avanzate di rete, wireless e di calcolo, con oltre 103 brevetti concessi e 33 in corso di registrazione in ambiti chiave delle tecnologie di edge computing iperconvergenti. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito veea.com e seguirci su X e LinkedIn.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni previsionali ai sensi delle normative federali sui titoli. Tali dichiarazioni previsionali vengono generalmente identificate dalle parole "ritenere", "progettare", "aspettarsi", "prevedere", "stimare", "intendere", "strategia", "futuro", "opportunità", "piano", "potrebbe", "dovrebbe", "sarà", "sarebbe", "continuerà", "probabilmente si tradurrà in" ed espressioni simili.

Esempi di dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo, dichiarazioni relative alle prossime implementazioni tecnologiche dell'azienda, alle partnership e alle date di inizio previste. Tali dichiarazioni si basano su diverse ipotesi, identificate o meno nel presente comunicato stampa, e sulle attuali aspettative della direzione di Veea e non sono previsioni di risultati effettivi. Queste dichiarazioni previsionali sono fornite solo a scopo illustrativo e non sono intese come una garanzia, un'assicurazione, una previsione o una dichiarazione definitiva di fatto o di probabilità e non devono essere considerate dagli investitori come tali. Se uno di questi rischi si concretizza o le supposizioni delle parti si rivelano errate, i risultati effettivi potrebbero differire notevolmente dai risultati impliciti in queste dichiarazioni previsionali. Numerosi fattori potrebbero far sì che gli eventi futuri concreti differiscano notevolmente dalle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa. Potrebbero esserci ulteriori rischi di cui Veea è a conoscenza o che ritiene essere attualmente irrilevanti e che potrebbero far sì che i risultati concreti differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui vengono rilasciate. I lettori sono invitati a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali e Veea non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere le presenti dichiarazioni previsionali, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

