CyberArk ottiene la certificazione QC1 dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale italiana

La nuova certificazione sottolinea l'impegno di CyberArk nei confronti delle organizzazioni del settore pubblico

MILANO: CyberArk (NASDAQ: CYBR), leader globale nel settore della sicurezza dell'identità, ha annunciato oggi che due componenti Saas (Software as a Service) della piattaforma CyberArk Identity Security hanno ottenuto la certificazione QC1 dalla Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in Italia. Grazie a questa certificazione, i prodotti SaaS di CyberArk sono ora disponibili sul catalogo ACN per qualsiasi organizzazione governativa in Italia che desideri utilizzare o distribuire servizi cloud-based.

La certificazione QC1 ha come obiettivo semplificare, regolamentare e proteggere le modalità e l'identità dei servizi cloud acquisiti dagli enti amministrativi italiani.

Fonte: Business Wire

