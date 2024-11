Advanced Communications and Electronic Systems (ACES) e Radisys firmano un memorandum d'intesa per accelerare l'innovazione e lo sviluppo della tecnologia 5G O-RAN

RIYADH, Arabia Saudita e HILLSBORO, Oregon: Advanced Communications and Electronic Systems Company (ACES), un importante innovatore tecnologico con sede in Arabia Saudita, e Radisys® Corporation, leader mondiale di soluzioni di telecomunicazione aperte, hanno sottoscritto un memorandum d'intesa (MOU) per la collaborazione allo sviluppo di tecnologie innovative 5G O-RAN (Open Radio Access Network) e Small Cell. Questa partnership strategica segna una traguardo importante nell'impegno di entrambe le aziende a migliorare le capacità globali di telecomunicazioni 5G, con particolare attenzione alla promozione di soluzioni aperte e interoperabili.

ACES e Radisys ambiscono a sviluppare congiuntamente delle soluzioni di infrastrutture 5G conformi a O-RAN per soddisfare le richieste del mercato domestico saudita e dei mercati internazionali.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita