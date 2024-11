OpsMill trasforma l'infrastruttura ibrida in servizi di consumo con Infrahub Enterprise

Infrahub Enterprise introduce un supporto garantito da SLA, integrazioni avanzate e prestazioni migliorate per consentire l'adozione dell'automazione scalabile delle infrastrutture

PARIGI: OpsMill, società all'avanguardia nell'ambito dell'automazione di infrastrutture e reti, ha annunciato oggi la versione aziendale della sua piattaforma Infrahub. Infrahub Enterprise offre un supporto garantito da SLA, integrazioni avanzate e prestazioni ottimizzate per consentire ai clienti di ottenere i vantaggi di un'automazione di infrastrutture mature con una velocità superiore e garanzia di qualità. Con Infrahub Enterprise, i team addetti a IT e reti possono trasformare con facilità qualsiasi infrastruttura in servizi di consumo automatici in grado di offrire agilità, efficienza e sicurezza superiori.

Inoltre, OpsMill ha lanciato la versione 1.0 di Infrahub Open Source, una piattaforma di automazione dell'infrastruttura potente e trasparente che funge da base per Infrahub Enterprise.

Fonte: Business Wire

