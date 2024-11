Fluence ritorna al MJBizCon, pubblica in collaborazione con Cannabis Business Times la nona edizione annuale del report “Stato del settore degli impianti di illuminazione per la coltivazione della canapa indiana”

Una delle principali realtà nel settore degli impianti di illuminazione per la coltivazione della canapa indiana presenterà le soluzioni più recenti per l’illuminazione dall’alto, multilivello e supplementare al 2024 MJBizCo

AUSTIN, Texas e EINDHOVEN, Paesi Bassi: Fluence, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per l’illuminazione a LED efficiente riguardo al consumo di energia per la produzione di canapa indiana in ambito commerciale, ha pubblicato la nona edizione annuale del report “Stato del settore degli impianti di illuminazione per la coltivazione della canapa indiana” in collaborazione con Cannabis Business Times, una rivista il cui focus è accelerare il successo e l’accettazione del settore della canapa indiana offrendo dati approfonditi utili a fini decisionali a supporto di tutti gli aspetti di questa attività.

Il punto saliente del report di quest’anno: è sempre più evidente la rapida e uniforme adozione della tecnologia LED da parte dei coltivatori di canapa indiana.

Fonte: Business Wire

