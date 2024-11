Yubico annuncia la suite di registrazione per gli utenti di Microsoft, un'esperienza di accesso chiavi in mano senza password

Gli utenti aziendali sono ulteriormente protetti dalla tecnologia resistente al phishing e privi di password fin dal primo giorno

SANTA CLARA, Calif. e STOCCOLMA: Oggi Yubico ( NASDAQ: YUBICO ), il principale fornitore di chiavi di sicurezza per l'autenticazione di hardware, ha annunciato la disponibilità di Yubico Enrollment Suite per gli utenti di Microsoft, compresi Yubico FIDO Pre-reg e il nuovo YubiEnroll. Queste soluzioni si integrano con Entra ID di Microsoft, aiutando le organizzazioni a creare una resilienza informatica più solida, e offrono supporto per promuovere ulteriormente le strategie con un modello Zero Trust. La Yubico Enrollment Suite permette alla organizzazioni di rafforzare gli standard di sicurezza ed eliminare le password con l'autenticazione multifattore (MFA) resistente al phishing (MFA) per proteggere gli ecosistemi Microsoft.

Fonte: Business Wire

