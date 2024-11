Lighthouse annuncia un investimento di serie C da 370 mln di dollari condotto da KKR per accelerare l'innovazione e la crescita della piattaforma

L'investimento supporta l'espansione continua delle funzionalità di intelligenza artificiale (IA) e di business intelligence per oltre 70.000 proprietà alberghiere in tutto il mondo

LONDRA: Lighthouse, la principale piattaforma di intelligence commerciale per l'industria del turismo e dell'ospitalità, oggi annunciato un investimento per la crescita di circa 370 mln di dollari da parte della società di investimenti globale, KKR. Questo investimento accelera la missione di Lighthouse per rinnovare la strategia commerciale del mercato della tecnologia per il settore dell'ospitalità e del turismo, del valore di 15 mld di dollari. I ricavi dell'investimento serviranno a promuovere l'innovazione continua dei prodotti attraverso la piattaforma, le acquisizioni strategiche e gli sforzi di espansione globale di Lighthouse.

La gamma di prodotti Lighthouse offre ai responsabili dei ricavi, leader commerciali e proprietari di strutture alberghiere strumenti facili da usare che promuovono l'aumento delle prenotazioni, semplificano le operazioni e consentono una migliore esperienza clienti per gli ospiti.

Fonte: Business Wire

