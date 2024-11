Il nuovo Valve Controller T1 di Aqara modernizza la gestione dell'acqua nella casa

NEW YORK: Aqara, azienda leader globale e pioniere nell'IoT, oggi ha annunciato la disponibilità globale del suo Valve Controller T1, una soluzione retrofit progettata per il controllo intelligente delle condutture idriche. Introdotto per la prima volta all'IFA 2024, il Valve Controller T1 segna un passo avanti nell'automazione della casa, portando intelligenza componenti domestiche spesso trascurate, come valvole e condutture idriche. Con questo lancio, Aqara rafforza il suo impegno per rendere le abitazioni più sicure, affidabili e sostenibili.

Con la sicurezza come priorità fondamentale, Valve Controller T1 offre tranquillità ai proprietari di casa offrendo un ulteriore livello di protezione contro perdite d'acqua accidentali. Accoppiando il dispositivo a sensori di perdite idriche, gli utenti possono creare un sistema di gestione idrica fai-da-te che offre il monitoraggio delle perdite in tempo reale 24/7 e la chiusura immediata della valvola in caso di possibile allagamento, impedendo così eventuali danni causati dall'acqua, soprattutto quando i proprietari di casa sono fuori sede. Il controllore di valvola può essere inoltre monitorato a distanza o programmato attraverso la app mobile, o anche impostato manualmente.

Progettato per un'installazione facile, Valve Controller T1 è dotato di un design a retrofit che si attacca alla leva o al rubinetto a farfalla della maggior parte delle valvole domestiche. È compatibile con tubi DN15, DN20 e DN25 (1/2", 3/4" e 1"), ed è intuitivo per il fai-da-te in quanto non richiede importanti modifiche alle condutture esistenti. Alimentato da quattro batterie AA, questo dispositivo può essere installato in praticamente qualsiasi sede senza la necessità di impianto aggiuntivo. Il protocollo Zigbee a basso consumo consente fino a due anni di autonomia della batteria*, rendendo il controllore di valvola economico e a bassa manutenzione.

Valve Controller T1 si integra completamente con la maggior parte delle piattaforme di terze parti, tra cui Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey e Samsung SmartThings. Questa integrazione è resa possibile grazie alla compatibilità Matter attraverso un Aqara Matter bridge**, garantendo che il dispositivo sia a prova di futuro e si connette facilmente con altri dispositivi della casa intelligente.

L'implementazione di Valve Controller è una scelta ecologica per gli entusiasti della casa intelligente. Questo dispositivo utilizza inoltre il protocollo Zigbee per una maggiore affidabilità attraverso la rete locale. La sua capacità di rispondere subito a potenziali pericoli rende un componente essenziale di qualsiasi assetto di casa intelligente.

Valve Controller T1 è attualmente disponibile nei negozi del marchio Amazon di Aqara in tutto il Nord America ( USA, Canada ), in Europa ( Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito ) e Asia ( Giappone ), e presso rivenditori selezionati Aqara in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni su questo dispositivo, visitare il nostro sito.

* L'autonomia di due anni della batteria si basa sull'utilizzo di quattro batterie AA (2900mAh) e un ciclo acceso/spento della valvola al giorno.

** L'utilizzo di Valve Controller T1 richiede un hub Aqara. È richiesto un hub Aqara compatibile con Matter per la compatibilità con Matter.

Fonte: Business Wire

