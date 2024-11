Xsolla espande la leadership nell’innovazione e nello sviluppo dei videogiochi nella regione APAC stringendo nuove partnership strategiche con Busan City e BDAN

Xsolla stabilirà una sede nella regione APAC, amplierà le opportunità di crescita professionale delle persone di talento e porterà avanti tecnologie Web3 a Busan

BUSAN, Corea del Sud: Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, Busan Metropolitan City e Busan Digital Asset Nexus Co., Ltd. (BDAN) hanno siglato un importante protocollo d’intesa volto a posizionare Busan come un polo globale per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo dei videogiochi. L’accordo rafforza i piani finalizzati alla creazione di una sede Xsolla nella regione Asia-Pacifico (APAC) e precisamente a Busan, al lancio di un centro all’avanguardia per la crescita professionale di sviluppatori di talento di videogiochi e all’esplorazione di progressi nelle tecnologie Web3 per dare impulso alla crescita digitale ed economica a livello regionale.

La cerimonia di apposizione delle firme si è svolta presso il municipio di Busan Metropolitan City con la partecipazione di vari rappresentanti chiave – il sindaco di Busan Park Hyung-Joon, Rytis Joseph Jan, Vicepresidente senior partnership strategiche globali presso Xsolla e Kim Sang-min, Ceo BDAN. Insieme le tre parti si sono impegnate a promuovere l’innovazione, creando opportunità per sviluppatori locali di talento e rafforzando la reputazione di Busan come uno dei leader nei settori del digitale e del gaming.

“Questa partnership testimonia l’incredibile potenziale di Busan come un centro per i videogiochi e la tecnologia”, commenta Rytis Joseph Jan. “Collaborando con BDAN e Busan City miriamo a creare opportunità per imprese e sviluppatori locali di talento, mentre contribuiamo alla crescita economica e tecnologica della regione”.

Un’iniziativa fondamentale esplorata nell’ambito di questa partnership è la creazione di una sede Xsolla nella regione APAC, a Busan. Ciò farà emergere opportunità per nuovi posti di lavoro nella regione e migliorerà la collaborazione con partner locali e internazionali. La nuova sede servirà da polo per le attività di commercio dei videogiochi, contribuendo alla visione di Busan – diventare un leader globale dell’innovazione digitale e dei videogiochi.

Nel quadro di questa collaborazione Xsolla e BDAN stanno creando un centro finalizzato a promuovere la crescita professionale di sviluppatori di talento locali, che opererà da incubatore e programma acceleratore per valorizzare le competenze di imprenditori e sviluppatori locali. Inoltre Xsolla e BDAN offriranno programmi di mentoring, risorse e opportunità correlate a finanziamenti per consentire ai creatori di contenuti di prosperare in un settore sempre più competitivo e aiutare Busan ad affermarsi come un centro per l’innovazione nel settore del gaming.

“Questa partnership dimostra il potenziale di Busan di diventare un leader globale nei settori del digitale e del gaming”, spiega Park Hyung-joon. “Guardiamo con fiducia all’opportunità di collaborare con Xsolla e BDAN per rafforzare la competitività digitale della nostra città e favorire nuove opportunità economiche”.

“La visione che abbiamo discusso con Xsolla in precedenza qest’anno sta realizzandosi”, conclude Kim Sang-min. “Insieme aiuteremo Busan a diventare un polo finanziario digitale e una città globale per la tecnologia blockchain, promuovendo nuove opportunità nel settore del gaming e oltre. BDAN si impegna a soddisfare le sue responsabilità sociali guidando il settore del digitale e l’innovazione urbana a Busan”.

La collaborazione prepara il terreno per ulteriori iniziative – attrarre aziende di livello internazionale, sostenere le imprese locali e sviluppare programmi pilota riguardanti tecnologie emergenti. Questa partnership rispecchia una visione condivisa di posizionare Busan come una destinazione globale per lo sviluppo dei videogiochi e un player chiave nell’economia digitale.

Per saperne di più su come Xsolla, Busan City e BDAN stanno creando il futuro dell’innovazione e dello sviluppo dei videogiochi visitare xsolla.blog/busan

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, , Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più, visitare il sito xsolla.com

Informazioni su Busan City

Busan è la città marittima globale più a sud nella penisola coreana e la seconda più grande città della Corea del Sud, dopo la metropoli internazionale di Seoul. Le sue numerose spiagge sono piene di giovani e vivacità, mentre i suoi porti e moli sono pieni di enormi container e beni destinati all’importazione e all’esportazione. Le strade e i vari posti sono vivi con il profumo della cultura e dell’arte. Busan è anche una miniera di tradizioni geologiche sostenibili e un polo per interventi volti a contrastare il cambiamento climatico, sede dell’APEC Climate Center. Grattacieli impressionanti stanno trasformando lo skyline in quartieri quali Haeundae e Gwangalli, mentre nel corso dell’anno si tengono festival romantici – come vari festival cinematografici e spettacoli di fuochi d’artificio.

Informazioni su BDAN

Busan Digital Asset Nexus (BDAN) è una piattaforma di scambio di valute digitali decentralizzata di quarta generazione specializzata in asset reali. È la prima Busan Digital Asset Nexus nazionale ad avere concluso un accordo con un governo locale e sta crescendo rapidamente grazie a questa partnership. BDAN è anche l’impresa fondamentale nell’unica zona speciale per la blockchain della Corea del Sud e serve da azienda ancorata nella Zona di sviluppo economico, svolgendo un ruolo importantissimo nella trasformazione di Busan in un polo globale per la tecnologia blockchain e la tecnofinanza digitale. BDAN è stata scelta nel quadro di una ricerca di operatori commerciali condotta da Busan Metropolitan City nel secondo semestre del 2023 ed è stata creata ufficialmente nel primo semestre del 2024. Gli azionisti fondatori sono 11 – fra cui Barunson, la società di produzione di Parasite, film premiato con l’Academy Award; Ocon, il produttore della principale serie di personaggi animati della Corea del Sud, Pororo; Maeil Business Newspaper, il principale quotidiano economico della Corea del Sud; Hana Bank e Hana Securities, due dei cinque istituti finanziari più importanti del paese; e IT Cen, un player chiave nell’infrastruttura informatica pubblica della Corea del Sud – e insieme hanno investito un totale di 10 miliardi di won coreani. A ottobre 2024 BDAN ha annunciato l’acquisizione della piattaforma per asset reali Sengold, che già conta 1,18 milioni di clienti.

