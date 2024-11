Dai microchip cerebrali ai cambiamenti climatici: il Dubai Future Forum 2024 prevede il futuro dell'umanità

Dubai Future Forum fa previsioni audaci ed è seguito da 2 milioni di spettatori da tutto il mondo

Energia solare raddoppiata, introduzione di Large Action Models (Modelli di azione di grandi dimensioni) e il primo dirigente IA sono tra le previsioni chiave espresse al Forum

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Immagina che il tuo capo sia un robot o che la tua mente sia connessa a un microchip. Cosa significa per il futuro dell'umanità? Scienziati provenienti da oltre 100 Paesi si sono incontrati questa settimana al Dubai Future Forum, il più grande convegno mondiale di futuristi, per parlare delle sfide che attendono un mondo in cui l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale stanno creando il futuro.

Fonte: Business Wire

