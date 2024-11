Airship annuncia i vincitori del 2024 Altitude Award

Asda, bol, CIMB Singapore, Sally Beauty Holdings e The Vitamin Shoppe si aggiudicano i primi premi per aver catturato più valore dalle esperienze clienti mobile-first

PORTLAND, Ore.: La società di esperienze clienti mobile-first Airship oggi ha annunciato i vincitori dei 2024 Airship Altitude Awards. Asda, bol, CIMB Singapore, Sally Beauty Holdings e The Vitamin Shoppe hanno vinto ognuno un premio nelle rispettive categorie per la creazione di valore eccezionale nell'acquisizione, attivazione, impatto di valore, esperienza unificata e maestria mobile.

Acquisizione: il mercato online bol è stato riconosciuto per le sue strategie e i suoi risultati nel guidare i download delle applicazioni con la sua “Price Alert Push as Acquisition Strategy” (Avviso di prezzo come strategia di acquisizione). bol ha creato una campagna di avvisi di prezzo per acquisire nuovi utenti dell'app e ottenere adesioni per avvisi in occasione di uno sconto su un articolo nell'elenco dei desideri di un utente.

