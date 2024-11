PwC apre Google Cloud AI Experience Zones per presentare soluzioni alimentate dalla Generative AI di Google Cloud

NEW YORK: PwC oggi ha annunciato l'apertura della sua prima Google Cloud AI Experience Zone presso l'Acceleration Center statunitense della società a Bengaluru, India. Ha inoltre annunciato altre aperture in programma a breve di Google Cloud AI Experience Zones a Boston, MA e a San Francisco, CA. In ciascuna di queste, PwC inviterà i clienti a provare dal vivo soluzioni esistenti di nuova generazione, alimentate dalla tecnologia di intelligenza artificiale (IA) di Google Cloud, tra cui i modelli Google Gemini, Vertex AI e altro.

“Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione con Google Cloud e di utilizzare le funzionalità rivoluzionarie dell'IA in questo spazio innovativo”, ha dichiarato Jason Ruge, Partner, US Google Cloud Alliance Leader, PwC US.

Fonte: Business Wire

