Gli Stati Uniti, la Cina e il Regno Unito guidano la classifica IA globale secondo Stanford HAI Global AI Vibrancy Tool

L’India e gli Emirati Arabi Uniti completano il gruppo dei primi cinque paesi nella classifica riguardante la leadership IA globale

STANFORD, California: Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI) AI Index oggi ha pubblicato Global AI Vibrancy Tool, che consente confronti flessibili fra 36 paesi sulla base di 42 indicatori specifici per l’IA di dominio pubblico. I confronti possono essere eseguiti utilizzando versioni assolute o per ciascun paese e sono supportati da visualizzazioni interattive.

Global AI Vibrancy Tool misura la solidità degli ecosistemi IA in funzione di otto pilastri – ricerca e sviluppo, IA responsabile, economia, istruzione, diversità, norme e governance societaria, opinione pubblica e infrastruttura – e alcuni degli indicatori sono pubblicazioni su riviste dedicate all’IA, totale degli investimenti privati nell’IA, leggi sull’IA promulgate e set di dati riguardanti modelli base.

Fonte: Business Wire

