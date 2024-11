Seoul Semiconductor: l'Europa migliora la protezione degli occhi per gli addetti alle ispezioni finali

SEUL, Corea del Sud: Le principali case automobilistiche europee hanno preso atto della necessità di un'illuminazione che riproduca lo spettro della luce naturale per proteggere la vista degli adetti alle linee di ispezione delle spedizioni finali e per individuare facilmente i difetti di verniciatura dei veicoli. In risposta, Seoul Semiconductor ha adottato la sua tecnologia di illuminazione SunLike.

Le ispezioni vengono ora condotte presso le linee di spedizione di fabbriche di produzione di massa, come annunciato il giorno 22 da Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890) e dall'azienda tedesca di illuminazione speciale Broll Systemtechnik.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita