Tony Fadell, inventore dell'iPod e di Ledger Stax, entra nel CdA di Ledger

PARIGI: Ledger, azienda leader mondiale nella sicurezza dei Digital Asset per consumatori e aziende, oggi ha annunciato che il leggendario progettista Tony Fadell, inventore dell'iPod e di Nest, nonché co-inventore dell'iPhone e di Ledger Stax, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Ledger. Anche Lily Liu, Presidente della Solana Foundation e cofondatrice di Anagram, entrerà a far parte del CdA.

Già consulente per Ledger e investitore nella società, Tony ha iniziato la collaborazione con Ledger nel 2021 ed ha continuato con la progettazione di Ledger Stax, il dispositivo con il primo display E-Ink curvo al mondo, segnando così l'inizio di una nuova generazione di dispositivi touchscreen sicuri.

Fonte: Business Wire

