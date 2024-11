REPLY: Sagepath Reply rende unica l'esperienza di onboarding bancario per i clienti di SouthState

TORINO, Italia: Sagepath Reply, agenzia di digital experience del Gruppo Reply, ha collaborato con successo con SouthState Bank per migliorare l'onboarding dei conti correnti consumer, creando un percorso personalizzato e multicanale che accompagna i nuovi clienti nelle attività fondamentali e introduce loro nuovi prodotti e servizi.

SouthState Bank, che gestisce oltre un milione di clienti nel sud-est degli Stati Uniti, desiderava offrire ai nuovi clienti un’esperienza di onboarding completa e personalizzata. L’obiettivo era guidarli passo dopo passo in attività fondamentali, come il download dell’app mobile, l’iscrizione agli eStatement e all’online banking, la creazione di un "digital wallet" e l’attivazione delle notifiche sul conto. Per realizzare questo progetto, SouthState ha scelto di collaborare con Sagepath Reply, affidandosi alla sua esperienza nel design di esperienze digitali centrato sulle esigenze del cliente.

Sagepath Reply ha creato un percorso di onboarding con Salesforce e Kentico, integrando e-mail personalizzate, SMS di promemoria, una landing page e immagini dedicate, creando un’esperienza utente altamente coinvolgente. Il nuovo processo ha portato ad un maggiore engagement dei clienti, con un tasso di click-through delle e-mail superiore alla media di settore, un aumento del 53% nelle attività completate durante il percorso e un tasso di click-through degli SMS del 24%, superiore del 15% rispetto agli standard di mercato.

Missy Power, Director of Digital Marketing di SouthState Bank, ha commentato: “Sagepath Reply ha ottimizzato la nostra esperienza di onboarding, garantendo ai nuovi clienti un'accoglienza fluida e personalizzata. Il loro supporto ha contribuito a migliorare in modo significativo il livello di engagement.”

La nuova joruney ha permesso ai nuovi clienti a completare con facilità le attività essenziali di onboarding, offrendo al contempo una panoramica su ulteriori prodotti e servizi e garantendo un’esperienza complessiva più ricca e soddisfacente.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Sagepath Reply

Sagepath Reply è un'agenzia leader nel settore della digital experience, specializzata nell'offerta di soluzioni innovative e focalizzate sul cliente che favoriscono il coinvolgimento e la crescita del business. Parte del network Reply, Sagepath Reply combina competenze tecniche e creative per aiutare le aziende ad avere successo nell'era digitale. https://sagepath-reply.com/

SouthState Bank

SouthState Bank, una filiale di SouthState Corporation, serve oltre un milione di clienti in Florida, Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina e Virginia. In qualità di banca con sede a livello nazionale, SouthState offre ai propri clienti un'ampia gamma di servizi e prodotti finanziari, con particolare attenzione all’offering di un banking personalizzato ed orientato alla comunità. www.southstatebank.com/

Fonte: Business Wire

