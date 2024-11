Avviata la 28° World Investment Conference a Riyadh, che riunisce i capi mondiali negli investimenti per una crescita sostenibile

Le sessioni di apertura affrontano temi chiave come la trasformazione digitale, la sostenibilità e il ruolo guida dell’Arabia Saudita nelle opportunità di investimento globali

RIYADH, Regno dell'Arabia Saudita: Invest Saudi e la World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) hanno lanciato ufficialmente oggi a Riyadh la 28a World Investment Conference (WIC). Con il tema principale "Sfruttare la trasformazione digitale e la crescita sostenibile: ampliare le opportunità di investimento", il primo giorno ha visto la partecipazione di oltre 2.000 delegati da 130 paesi, tra cui 30 ministri, per esplorare strategie chiave per superare le sfide globali degli investimenti e individuare opportunità per il futuro.

Sua Eccellenza Khalid A. Al-Falih, Ministro saudita degli Investimenti, ha aperto l'evento sottolineando la profonda trasformazione che l’Arabia Saudita sta attraversando grazie alla Visione 2030 e il suo emergere come hub globale per gli investimenti. Nel suo intervento, ha evidenziato tendenze globali cruciali che stanno ridefinendo gli investimenti, tra cui l'espansione delle economie verde e blu, l'impatto delle nuove tecnologie, la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento globali e i cambiamenti demografici.

Evidenziando lo sviluppo dell'Arabia Saudita, Sua Eccellenza Khalid A. Al-Falih ha dichiarato: "Il nostro PIL è cresciuto del 70% dal lancio della Visione 2030, raggiungendo 1,1 trilioni di dollari, con metà di questa crescita attribuibile ad attività non legate al petrolio. I flussi di investimenti diretti esteri sono triplicati rispetto ai livelli pre-Visione, e il numero di investitori internazionali registrati è decuplicato”.

Anche Nivruti Rai, amministratore delegato e CEO di Invest India e presidente di WAIPA, ha sottolineato l’importanza della collaborazione globale per rimodellare l’economia e promuovere una crescita sostenibile.

Le discussioni del primo giorno hanno affrontato il ruolo crescente delle economie emergenti, le strategie per stimolare commercio e investimenti globali, e temi chiave come: il contributo degli investimenti diretti esteri alla trasformazione economica; l'allineamento tra politiche industriali e crescita degli investimenti;le innovazioni nella lotta al cambiamento climatico.

In una sessione dedicata alle economie emergenti, Sua Eccellenza Faisal F. Alibrahim, Ministro dell'Economia e della Pianificazione saudita, ha discusso insieme ai ministri di Egitto e Tunisia su come i paesi emergenti, come l’Arabia Saudita, stiano ridefinendo il ruolo delle agenzie di promozione degli investimenti per affrontare sfide geopolitiche e obiettivi di sostenibilità.

Sua Eccellenza Alibrahim ha dichiarato "L'Arabia Saudita è oggi la piattaforma di crescita globale, in realtà la piattaforma di crescita se si osserva a come si sta sviluppando l'economia globale. E siamo stati abbastanza fortunati da dimostrare il potere della diversificazione negli ultimi anni".

Tra gli eventi del primo giorno, una masterclass organizzata dalla Banca Mondiale ha esplorato i "Servizi per gli investitori 2.0", analizzando l’uso dell’intelligenza artificiale e delle visite virtuali per attrarre investitori. Inoltre, sessioni di matchmaking hanno connesso PMI e rappresentanti governativi con investitori globali.

S.E. Khalid A. Al-Falih, Ministro saudita degli Investimenti, ha anche sollevato il tema della resilienza della catena di approvvigionamento in vista del Evento sulla resilienza della catena di fornitura globale (GSCRI) che si terrà domani a margine della WIC. Nelle sue osservazioni di apertura, ha dichiarato: “Una tendenza significativa è il continuo rimodellamento delle catene di approvvigionamento globali, con la decentralizzazione che favorisce la creazione di nuovi poli nelle regioni emergenti, offrendo opportunità di investimento in infrastrutture e capacità produttiva. Abbiamo rilevato che, nel tentativo di migliorare la stabilità e la resilienza delle catene di fornitura, si stanno formando nuovi cluster economici basati su risorse, energia e fattori demografici”.

Il ministro Al-Falih pronuncerà domani il discorso di apertura dell'evento sulla resilienza della catena di fornitura globale GSCRI insieme a S.E. Bandar Alkhorayef, ministro dell'Industria e delle Risorse Minerarie dell'Arabia Saudita.

Il secondo giorno della conferenza sarà dedicato a innovazione tecnologica, trasformazione industriale e partnership sostenibili.

