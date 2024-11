IonQ evidenzierà recenti innovazioni nel settore dei computer quantistici nel webinar live “IonQ 's Full-Stack Quantum Innovation”

COLLEGE PARK, Maryland: IonQ (NYSE: IONQ), una delle principali imprese nel settore dei computer quantistici e del networking, il 3 dicembre 2024 ospiterà un webinar live dal titolo “IonQ ’s Full-Stack Quantum Innovation” (“L'innovazione nel settore dei computer quantistici full-stack di IonQ”) che presenterà aggiornamenti dai leader tecnici IonQ sui progressi continui in merito ai pilastri per lo sviluppo della sua tecnologia fondamentale: le soluzioni di livello aziendale e quelle riguardanti le prestazioni e la scala dei progressi.

Sulla scia del successo del webinar precedente, “IonQ Technology & Performance Updates: Milestones on the Path to Commercial Advantage” (“Aggiornamenti sulle prestazioni e sulla tecnologia IonQ: pietre miliari nel percorso verso il vantaggio commerciale”) l'imminente evento fornirà informazioni approfondite sui recenti progressi compiuti da IonQ e aggiornamenti sul suo percorso.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita