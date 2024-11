LTIMindtree e Microsoft avviano una collaborazione per mettere il turbo all'innovazione tramite l'IA e alla trasformazione digitale per le aziende globali

L'alleanza strategica ha come obiettivo la facilitazione della transazione dei clienti verso risultati aziendali significativi

WARREN, New Jersey e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, e Microsoft stanno avviando una collaborazione per inaugurare una nuova era di trasformazione guidata dall'intelligenza artificiale (IA). Sfruttando le competenze specifiche di LTIMindtree nel settore e le tecnologie IA all'avanguardia di Microsoft, le aziende globali possono ora effettuare la transizione dalla sperimentazione verso risultati aziendali significativi. La partnership consente ai clienti di accelerare l'adozione delle soluzioni di IA e di trasformare ambiziosi obiettivi dell'IA in strategie attuabili.

Microsoft e LTIMindtree collaboreranno per creare una strategia comune di lancio commerciale ed effettueranno investimenti congiunti in soluzioni alimentati dall'IA.

Fonte: Business Wire

