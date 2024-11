ProRata.ai e DPCMO siglano una lettera d’intenti per perfezionare i consensi, i crediti e i compensi riguardanti i contenuti nell’era dell’IA generativa

LOS ANGELES e COPENHAGEN, Danimarca: ProRata.ai e la Danish Press Publications’ Collective Management Organisation (DPCMO) hanno sottoscritto una lettera d’intenti per esplorare opportunità di collaborazione mirate ad assicurare crediti e compensi equi per l’utilizzo dei contenuti dei media danesi nell’era dell’IA generativa. ProRata.ai, fondata da Bill Gross, ha sviluppato una piattaforma proprietaria che analizza i contenuti generati dall’IA e quelli a cui hanno contribuito autori riconosciuti, calcolando quindi la remunerazione proporzionale per i creatori di contenuti. L’azienda si propone di assicurare che l’IA generativa compensi e riconosca i proprietari dei contenuti per l’utilizzo del loro materiale.

Fonte: Business Wire

