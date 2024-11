Tineco riconosciuta leader globale nella categoria emergente dei lavapavimenti

Con oltre cinque milioni di unità vendute a livello globale nell’ultimo anno, Tineco rafforza la sua leadership nel settore.

MILANO: Tineco è orgogliosa di annunciare che Euromonitor International, società specializzata a livello globale nella ricerca di mercato strategica, ha riconosciuto l'azienda come leader n. 1 al mondo nella categoria dei lavapavimenti domestici. Con oltre cinque milioni di unità vendute tra il 1 luglio 2023 e il 30 giugno 2024, questo riconoscimento riflette l'impegno di Tineco per l'innovazione e la qualità nel settore della pulizia domestica.

Con oltre due decenni di innovazione industriale alle spalle, Tineco ha iniziato il suo percorso nel 2018 con il lancio di un aspirapolvere smart, seguito dal primo lavapavimenti smart nel 2019 e da un lavatappeti nel 2022. Oggi, i prodotti Tineco sono apprezzati da 14 milioni di utenti in mercati chiave di tutto il mondo, comprese regioni in Nord America, Europa e Asia.

Tineco è ora un brand leader riconosciuto a livello globale negli elettrodomestici intelligenti, coprendo categorie come la cura dei pavimenti, la cucina e la cura personale, con 975 brevetti e 577 marchi registrati a livello nazionale e internazionale. Per tre anni consecutivi, l'azienda ha anche detenuto il titolo di brand n. 1 di lavapavimenti su Amazon negli Stati Uniti, in Canada, Francia, Italia, Australia e Giappone.

“Alla nascita di Tineco, ci siamo proposti di semplificare la vita e le attività domestiche grazie alla tecnologia intelligente. Negli ultimi 26 anni, il nostro team di ricerca e sviluppo ha effettuato investimenti significativi e ha mantenuto una dedizione costante nel definire standard di eccellenza nelle soluzioni per la cura dei pavimenti,” ha dichiarato Ling Leng, CEO di Tineco. “Essere riconosciuti come leader globale n. 1 nella categoria dei lavapavimenti domestici da Euromonitor International è un traguardo straordinario. Questo riconoscimento alimenta il nostro impegno a continuare a innovare e superare i limiti per portare sul mercato prodotti eccezionali che migliorano la vita dei nostri clienti in tutto il mondo. Guardando al futuro, siamo focalizzati sull’espansione in nuovi mercati, sull’introduzione di tecnologie avanzate per semplificare la vita dei nostri clienti e sull’ampliamento della nostra gamma di prodotti per soddisfare esigenze diverse.”

I modelli di punta di Tineco, tra cui FLOOR ONE STRETCH S6, PURE ONE STATION 5 e CARPET ONE Cruiser, combinano funzionalità intelligenti con potenza superiore e capacità user-friendly, rivoluzionando il concetto di pulizia. Il team di R&D di Tineco ha attentamente progettato ciascun modello per affrontare sfide reali e migliorare la soddisfazione degli utenti attraverso l’integrazione di avanzamenti tecnologici e feedback dei consumatori.

FLOOR ONE STRETCH S6 : Basandosi sull'incredibile successo dei lavapavimenti di Tineco, diventati virali sui social media e capaci di aspirare e lavare contemporaneamente, il FLOOR ONE STRETCH S6 offre una manovrabilità eccezionale. Il suo design inclinabile a 180° consente al lavapavimenti di appiattirsi completamente, comprimendo la sua altezza fino a soli 5,1 pollici. In combinazione con ruote ausiliarie mini che ruotano di 45° a sinistra e a destra, rende la pulizia sotto i mobili, i letti o in aree difficili da raggiungere estremamente facile.

: La sua Smart Station 3-in-1 si occupa di pulire completamente, ricaricare e riporre l'unità, mantenendola in condizioni impeccabili per l'uso successivo. Abbinato a una potente aspirazione da 175W, è uno strumento indispensabile per case di ogni tipo e dimensione. CARPET ONE Cruiser: Il CARPET ONE Cruiser è progettato per trasformare la pulizia profonda dei tappeti in un'attività domestica regolare. Pulisce in profondità diversi tipi di tappeti ed estrae l'acqua in modo potente, riducendo i tempi di asciugatura del 50% o più rispetto ai modelli tradizionali. Tre livelli di tecnologia SmoothPower, ruote bidirezionali assistite e serbatoi dell'acqua riposizionati riducono il peso dell'unità, rendendo la macchina facile da manovrare, adatta a utenti di tutte le età e forze, e ideale per un uso frequente.

Leader nella categoria della cura intelligente dei pavimenti, i modelli smart di Tineco sono dotati dell'esclusiva tecnologia iLoop di Tineco, che regola la potenza di aspirazione in tempo reale in base allo sporco rilevato. Questo non solo ottimizza la durata della batteria, ma consente anche all'utente di visualizzare i pavimenti puliti tramite l'anello del display dell'unità, che passa dal rosso al blu una volta che la superficie è pulita. Guidati dai feedback dei clienti, tutti i nuovi modelli Tineco includono anche funzionalità di autopulizia che semplificano significativamente la manutenzione.

I prodotti Tineco sono disponibili a livello globale, distribuiti in Italia su Amazon, nel negozio online ufficiale di Tineco e in oltre 130 punti vendita importanti, tra cui MediaWorld.

