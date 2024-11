MyHeritage lancia LiveMemory™ per far sì che le tue memorie prendano vita su video

TEL AVIV, Israele e LEHI, Utah: MyHeritage, la principale piattaforma globale nel settore della storia familiare, oggi ha annunciato il lancio di LiveMemory™, un’incredibile nuova funzionalità che consente di far rivivere le memorie preferite trasformando qualsiasi foto in un breve videoclip, che reimmagina la scena come se la si stesse guardando in tempo reale, ed è perfetto per essere condiviso con la famiglia e gli amici. LiveMemory™ è disponibile sull’app MyHeritage per iOS e Android.

LiveMemory™ utilizza un’IA all’avanguardia per animare intere foto e simulare in modo altamente realistico le scene riprodotte nelle foto.

Fonte: Business Wire

