Il Lussemburgo lancia la sua piattaforma PCDS per garantire la trasparenza delle catene di fornitura grazie alla standardizzazione dei dati circolari dei prodotti

LUSSEMBURGO: Il Gruppo di interesse economico (GIE) "Terra Matters", in qualità di struttura neutrale di proprietà dello Stato del Lussemburgo, ha lanciato la sua piattaforma Product Circularity Data Sheet (PCDS), una soluzione SaaS che consente alle aziende di creare, scambiare e autenticare le schede di circolarità dei prodotti, garantendo la trasparenza lungo le catene di fornitura. Grazie alla standardizzazione dei dati circolari, la piattaforma è destinata a rivoluzionare i settori e a promuovere l'adozione dei principi di progettazione ecocompatibile in tutto il mondo.

"Il lancio della piattaforma PCDS posiziona ulteriormente il Lussemburgo come attore chiave nel movimento globale dell'economia circolare ed evidenzia la strategia innovativa del Paese per la risoluzione delle sfide legate alla sostenibilità", commenta Lex Delles, Ministro dell'Economia del Lussemburgo. "L'iniziativa dimostra il nostro impegno a promuovere l'economia circolare e le soluzioni innovative in Lussemburgo e ben oltre i nostri confini. La piattaforma di dati digitali di Terra Matters è un potente strumento per adottare modelli commerciali circolari, sviluppati in collaborazione con aziende europee per le catene del valore europee e globali."

Basato su un partenariato pubblico-privato che comprende il Ministero dell'Economia e la Camera di Commercio del Lussemburgo, il gruppo Terra Matters si propone di semplificare e promuovere l'adozione diffusa della piattaforma PCDS. L'iniziativa nasce dalla "Circularity Dataset Standardization Initiative" del Lussemburgo e ha portato allo sviluppo dello standard ISO 59040, che si propone di standardizzare e autenticare i dati dell'economia circolare, promuovendo le pratiche sostenibili su scala globale.

Con il lancio della piattaforma PCDS, il gruppo Terra Matters è pronto a espandere il suo impatto, aiutando le aziende di tutto il mondo ad adottare pratiche più circolari e mettendo in evidenza il Lussemburgo come faro di innovazione nell'arena globale della sostenibilità.

"Terra Matters si propone in sostanza di rendere la circolarità accessibile a tutti i settori, garantendo che i dati sul ciclo di vita dei prodotti e sul potenziale di riutilizzo siano affidabili e ampiamente accessibili", afferma Jérôme Dierickx, CEO di Terra Matters.

Pubblicato dal Ministero dell'Economia del Lussemburgo

Fonte: Business Wire

