Incyte annuncerà nuovi dati, inclusa una presentazione orale dell'ultima ora su tafasitamab nel linfoma follicolare, al congresso annuale 2024 dell'ASH

- Venti presentazioni, dell'ultima ora, poster e orali, evidenziano i progressi per quanto riguarda sette ritrovati dell'azienda

- La presentazione dei dati dell'ultima ora durante l'ASH illustrerà i risultati dallo studio di fase 3 inMIND per la valutazione di tafasitamab nel linfoma follicolare (LF); i dati saranno evidenziati nel corso del programma dell'ASH per le comunicazioni alla stampa

- Incyte ha organizzato un evento virtuale dedicato ad analisti e investitori in data giovedì 12 dicembre 2024, dalle 16:00 alle 17:00 ET, per discutere le presentazioni chiave dei dati all'ASH

WILMINGTON, Delaware: Incyte (Nasdaq: INCY) oggi ha annunciato la presentazione di nuovi dati da tutto il suo portafoglio oncologico al congresso annuale 2024 dell'American Society of Hematology (ASH) di San Diego.

Fonte: Business Wire

