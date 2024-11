L'Istituto per l'Innovazione Tecnologica di Abu Dhabi inaugura l'Open-Source AI Summit con discussioni critiche sul futuro dell'AI

Oltre 300 esperti internazionali sull'AI di colossi tecnologici, tra cui Meta e Google DeepMind, esplorano argomenti quali le considerazioni etiche in materia di proprietà dell'AI, di innovazioni nell'elaborazione sostenibile dell'AI e di potenza di calcolo

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: L'Open-Source AI Summit di Abu Dhabi, organizzato dall'Istituto di Innovazione Tecnologica (TII), un centro di ricerca globale per le scienze applicate, ha preso il via con conversazioni critiche che plasmeranno il futuro dell'agenda globale in materia di AI. Il summit, che si svolge nelle giornate di oggi e di domani presso il St. Regis Saadiyat Island, con oltre 300 partecipanti, si concentra con un'attenzione internazionale crescente sulle tendenze contrastanti tra AI open source e proprietario.

"Quando si parla di AI vi sono due scelte critiche", ha dichiarato sua eminenza Faisal Al Bannai, segretario generale del Consiglio di ricerca per la tecnologia avanzata e consigliere del presidente degli EAU. "È possibile sfruttare un modello di AI proprietario che appartiene a un'azienda. L'azienda lo controlla, inclusi i dati che voi fornite. L'innovazione inizia e termina con l'azienda".

"In alternativa è possibile sfruttare un modello open source che si sviluppa all'interno della comunità. Innoviamo insieme e chiunque, in qualunque posto, può accedervi e utilizzarlo come base. Se l'AI è destinata a far parte del tessuto della nostra società, come è certo, le aziende e i privati devono decidere a chi ne spetta il controllo. L'apertura di Falcon AI è il contributo di TII al mondo".

Il Dr. Najwa Aaraj, amministratore delegato di TII, che ha aperto il summit, ha sottolineato: "L'Open-Source AI Summit di Abu Dhabi rappresenta un momento di definizione per il discorso globale sull'AI. Falcon, come altri modelli open source, riunisce scienziati, sviluppatori e innovatori per velocizzare i progressi tecnologici in quanto catalizzatori del cambiamento globale. Ci prepariamo a osservare l'impatto che continuerà ad avere, in particolare mentre proseguiamo nel nostro lavoro con la Falcon Foundation".

L'agenda del summit è continuata con gli interventi di rinomati oratori, tra cui il Dr. Belgacem Haba, vicepresidente di Adeia Corporation negli Stati Uniti, che ha illustrato le sfide create dall'AI nel settore della produzione dei semiconduttori.

Il Prof. Philip Torr, professore e capo consulente scientifico presso l'università di Oxford, nel Regno Unito, è intervenuto sul ruolo della proprietà dell'AI, illustrandone i potenziali svantaggi e la regolamentazione, sostenendo che a lungo termine i vantaggi dell'AI open source superano i rischi.

Il Dr. Hakim Hacid, responsabile per la ricerca presso il Centro di Ricerca sull'AI di TII,ha dichiarato: "Riteniamo che l'AI open source sia la strada da seguire, ma la questione è tutt'altro che semplice: dobbiamo affrontare difficoltà e domande su controllo, policy, potenza di calcolo e hardware. Ecco perché convochiamo a questo summit un numero così elevato di esperti globali, e continueremo a farlo negli anni futuri, in collaborazione con la Falcon Foundation. Queste discussioni sono essenziali".

Altri oratori includono la Dr.ssa Natalia Vassilieva, il vicepresidente e Field CTO di Cerebras Systems negli Stati Uniti, Dr. June Paik, il fondatore e amministratore delegato di FuriosaAI negli Stati Uniti, il Dr. Armand Joulin, direttore della ricerca presso Google DeepMind in Francia, e il Dr. Michal Valko, Principal Llama Engineer presso Meta Paris in Francia, che discuteranno di gradi di apertura dell'AI, di elaborazione sostenibile dell'IA, di creazione di LLM più compatti, di sfruttamento di modelli di base per algoritmi affidabili e altro ancora.

Il Dr. Jingwei Zuo di TII interverrà su Falcon Mamba, il primo State Space Language Model (SSLM), realizzato a partire da un'architettura totalmente nuova e lanciato negli scorsi mesi dell'anno.

Momento culminante del summit sarà una tavola rotonda moderata da TII sulla propria visione dell'AI open source.

La serie Falcon AI LLM di TII ha ottenuto il riconoscimento globale; ha preso il via nel maggio 2023 con il lancio di Falcon 40B, il primo LLM open source degli Emirati Arabi Uniti. Da allora, i modelli Falcon successivi si sono costantemente classificati tra i migliori modelli AI open source a livello mondiale, come dimostrato da Hugging Face, la classifica indipendente del settore. È in programma il rilascio di un nuovo modello di Falcon entro la fine del 2024.

*Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

