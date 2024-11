LatticeFlow AI presenta la Suite 2.0 per migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la conformità nei sistemi di intelligenza artificiale

La LatticeFlow AI Suite 2.0 consente alla organizzazioni di raggiungere "The Last Mile of AI" colmando lacune critiche per garantire sistemi di IA affidabili e conformi.

ZURIGO: LatticeFlow AI, azienda leader nel consentire alle organizzazioni di creare sistemi di IA affidabili, oggi ha presentato la sua Suite 2.0 per migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la conformità dei sistemi IA.

Poiché i sistemi IA di nuova generazione devono essere costruiti da zero per essere affidabili e conformi, LatticeFlow AI Suite 2.0 colma lacune critiche tra le operazioni di apprendimento automatico, la convalida tecnica e le richieste normative, consentendo alle aziende di installare sistemi di IA che promuovono il valore commerciale e sono un'eccellenza in termini di sicurezza, affidabilità e conformità normativa.

Fonte: Business Wire

