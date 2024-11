TCL entra nel HEVC Advance Patent Pool

Estende notevolmente la copertura della gamma di TV

BOSTON: Access Advance (“Advance”) è lieta di accogliere TCL Electronics Holding Ltd. (“TCL”), uno dei marchi più venduti al mondo di prodotti elettronici per consumatori e una delle principali società tecnologiche, nel gruppo di licenziatari HEVC Advance Patent Pool, il gruppo di brevetti all'avanguardia HEVC. L'aggiunta di TCL al programma amplia notevolmente la copertura del gruppo per i televisori.

TCL entra a far parte del gruppo dei licenziatari esistenti Samsung, LGE, Sony, Panasonic, Sharp, Vestel e TP Vision come importanti fornitori di televisori HEVC, oltre a molti altri marchi di televisori.

Daniel Fu, Consigliere generale di TCL, ha dichiarato, “Siamo lieti di firmare un accordo di licenza con il gruppo di brevetti HEVC di Access Advance, con l'assistenza di PurpleVine IP. La transazione è vantaggiosa per l'ecosistema di licenze e lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia per il benessere dei consumatori”.

Peter Moller, CEO di Advance, ha commentato sul significato di queste aziende che entrano a far parte del gruppo, dichiarando, “Siamo molto lieti di accogliere TCL nel HEVC Advance Patent Pool. TCL rappresenta un'aggiunta significativa nel settore dei televisori. Ci auguriamo che presto altre aziende entreranno a far parte del gruppo”.

Informazioni su TCL:

TCL permette ai clienti di avere esperienze più divertenti. Grazie a una gamma di premiati televisori, prodotti audio, dispositivi mobili ed elettrodomestici, TCL è orgogliosa di offrire esperienze più significative unendo un design intelligente e la tecnologia più avanzata. Essendo uno dei marchi di elettronica di consumo più grandi al mondo, le nostre ampie competenze produttive, una filiera di fornitura verticalmente integrata e un impianto produttivo di pannelli all'avanguardia, aiutano TCL a offrire innovazione per tutti.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società di amministrazione per concessione di licenze indipendente, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video basati sugli standard più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari di brevetti sia per chi li implementa.

Access Advance attualmente gestisce e amministra l'HEVC Advance Patent Pool per la concessione di licenze su oltre 25.500 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC, e il VVC Advance Patent Pool, a parte e indipendente, per la concessione di licenze su brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L'HEVC Advance Patent Pool e il VVC Advance Patent Pool sono elementi dell'Access Advance Video Codec Platform Initiative che incorpora senza soluzione di continuità le tecnologie HEVC e VVC in un'unica struttura di royalty scontate attraverso il Multi-Codec Bridging Agreement per i licenziatari idonei i cui prodotti includono sia codec HEVC che VVC. Questa innovazione risponde al desiderio del mercato di avere una struttura di licenze in pool di nuova generazione ancora più efficiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.accessadvance.com.

Fonte: Business Wire

