nShift raccomanda ai rivenditori di prepararsi per la grande quantità di resi dell'alta stagione in arrivo

Oltre la metà dei consumatori ritiene molto importante la possibilità di un reso "facile", mentre l'84% ritiene che l'esperienza di reso incida sulla decisione di acquistare nuovamente da un determinato rivenditore

LONDRA: Mentre i rivenditori entrano nelle fasi finali del periodo di shopping prenatalizio, è fondamentale che dispongano di un'adeguata capacità in termini di restituzioni, per far fronte al volume di resi che potrebbero ricevere. Questa è l'opinione di nShift, leader mondiale nel software di gestione delle consegne dei pacchi, dopo che, secondo alcuni rapporti, ben un acquirente su tre rimanderà indietro le occasioni del Black Friday e del Cyber Monday1 .

Il rapporto DeliveryX Returns 2024, condotto in collaborazione con nShift, ha inoltre rilevato che il 54% dei consumatori considera molto importante la “facilità” di restituzione. Anche la restituzione degli articoli è una tendenza in aumento. L'impatto di un'offerta di reso del rivenditore che non soddisfa le aspettative dei consumatori è significativo. Infatti, l'84% dei consumatori afferma che un'esperienza di reso scadente li indurrà a non acquistare più da un marchio2 .

Maarten Tops, product director enterprise di nShift, ha dichiarato: “I resi sono una parte inevitabile del retail odierno, ma rappresentano un costo enorme per i rivenditori. Tuttavia, con le giuste strategie di reso in atto, i rivenditori possono ridurre il colpo sui ricavi per garantire che gli articoli tornino sugli scaffali e ai clienti il più rapidamente possibile”.

I resi come motore di business

Nonostante siano inevitabili, ci sono modi in cui i rivenditori possono trarre vantaggio dai resi se adottano le seguenti strategie:

Rendere i resi facili – l'utilizzo di una semplice procedura di reso digitale dà agli acquirenti fiducia nel marchio. Inoltre, per il rivenditore è più facile tracciare i modelli e capire perché gli articoli vengono rispediti

Convertire i resi in cambi – un'interfaccia per la restituzione di semplice utilizzo rende più facile per il cliente cambiare l'articolo che sta restituendo con un altro del marchio o del rivenditore. Con il giusto software per i resi, le aziende del settore ecom possono automatizzare il processo di offerta di un cambio. I clienti di nShift Returns di solito convertono il 30% dei resi in cambi, aiutando i rivenditori a mantenere i ricavi

Massimizzare la fidelizzazione dei clienti - Una procedura di reso digitale rende più facile individuare la differenza tra chi restituisce sempre la merce e i clienti potenzialmente fedeli che la rispediscono solo per buone ragioni.

Offrire un approccio su misura - laddove una serie di offerte è rivolta a diversi gruppi di clienti. Ciò potrebbe includere la raccomandazione di prodotti alternativi per lo scambio o l'invito dei clienti nei negozi per valutare di persona le diverse opzioni

Guidare i clienti in negozio – una procedura di reso digitale rende più facile consentire ai clienti di riportare i loro articoli in negozio. Qui parleranno con un membro del personale che li incoraggerà a cambiare l'articolo. Il cliente incontrerà anche altri prodotti e messaggi di marketing in negozio

Tops conclude: “Una buona politica in materia di resi non deve essere complicata. Tuttavia, è fondamentale che sia di facile utilizzo per l'acquirente. Se la relazione con il cliente inizia quando un potenziale nuovo cliente si reca alla cassa online e clicca sul pulsante di acquisto, il primo test di tale relazione è il modo in cui il rivenditore gestisce le richieste di restituzione della merce”.

Informazioni su nShift

La piattaforma di gestione delle consegne e delle esperienze di nShift guida il successo dell'e-commerce. Crescere oltre i limiti con l'innovazione costante e la rete di trasportatori più grande del mondo. Fidelizzare i clienti con strumenti end-to-end che migliorano l'esperienza. Unificare i dati in informazioni utilizzabili che collegano e ottimizzano i processi. Con nShift, la consegna diventa il collegamento essenziale tra il vostro marchio e i vostri clienti.

nShift. Meno preoccupazioni. Consegne più intelligenti. www.nshift.com

Fonte: Business Wire

