Punti salienti della ricerca SmartStream: il 71% delle aziende investe in dati di riferimento e molte aumentano la generazione di alfa

LONDRA: SmartStream, fornitore di soluzioni per la gestione del ciclo di vita delle transazioni finanziarie (TLM® ) ha presentato oggi i risultati di una nuova indagine condotta in collaborazione con Acuiti Management Intelligence. Il rapporto, intitolato “Il futuro dei dati di riferimento: dalla conformità all'alfa”, evidenzia la crescente importanza degli investimenti nei dati di riferimento per le società finanziarie e i progressi compiuti nella standardizzazione e automazione dei dati.

Sono stati intervistati partecipanti provenienti da tutto il mercato dei derivati, tra cui: fondi d'investimento, società di trading proprietario, fornitori di energia, FCM bancari e non bancari e broker. I risultati rivelano che negli ultimi cinque anni le aziende hanno effettuato investimenti o cambiamenti significativi nel modo in cui le loro organizzazioni gestiscono ed elaborano i dati di riferimento per la gestione dei dati di negoziazione, e l'automazione si è rivelata il principale fattore trainante.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita