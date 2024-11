La 28° World Investment Conference (WIC) a Riyadh si conclude con un appello alla collaborazione internazionale, all'innovazione e alla sostenibilità.

RIYADH, Regno dell'Arabia Saudita: Collaborazione internazionale, innovazione e sostenibilità sono stati i temi centrali della 28a edizione della World Investment Conference (WIC28), organizzata da Invest Saudi e dall'Associazione Mondiale delle Agenzie di Promozione degli Investimenti (WAIPA), che si è conclusa questa settimana a Riyadh.

Commentando il successo dell'evento, Sua Eccellenza Khalid A. Al-Falih, Ministro degli Investimenti saudita, ha dichiarato: "Questo evento si è svolto sotto l'auspicio patrocinato di Sua Altezza Reale il Principe ereditario e Primo Ministro, il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, al quale esprimiamo la nostra profonda gratitudine per la sua leadership visionaria e il suo costante sostegno.”

"Durante questi tre giorni, abbiamo affrontato le sfide cruciali per gli investimenti globali e esplorato le numerose opportunità che essi offrono. Dagli stimolanti dibattiti sulla trasformazione digitale e sulla crescita sostenibile, agli accordi storici annunciati nell’ambito della Global Supply Chain Resilience Initiative dell’Arabia Saudita, WIC28 ha ribadito il nostro impegno collettivo verso un futuro fondato sulla collaborazione, l’innovazione e la resilienza.

“Guidati dai principi della Visione 2030, l’Arabia Saudita si è affermata come leader globale della crescita economica, promuovendo partnership che superano confini e settori. Insieme, abbiamo dimostrato il valore delle alleanze strategiche, delle catene del valore locali e delle tecnologie all’avanguardia per generare un impatto economico significativo.

“Vorrei estendere i miei ringraziamenti all’Associazione Mondiale delle Agenzie di Promozione degli Investimenti per aver collaborato con noi nell’ospitare questo evento, e sono fiducioso che le idee, le connessioni e gli accordi raggiunti qui avranno una risonanza ben oltre questo evento, ispirando investimenti trasformativi e politiche sostenibili in tutto il mondo.”

Nel corso della tre giorni, il tema "Sfruttare la trasformazione digitale e la crescita sostenibile", ha fatto da filo conduttore a discussioni sulle opportunità e sulle sfide legate alla trasformazione digitale, alla sostenibilità e alla localizzazione delle catene del valore. La conferenza ha messo in evidenza la Visione 2030 dell’Arabia Saudita come modello innovativo per favorire partnership globali, progresso tecnologico e sviluppo sostenibile.

Sua Eccellenza Bandar Ibrahim Alkhorayef, Ministro dell’Industria e delle Risorse Minerarie, è intervenuto nella sessione dedicata alle “Alleanze strategiche: sfruttare il partenariato per il successo degli investimenti” e ha sottolineato l’impegno del Regno nel promuovere partnership globali:

"La cooperazione internazionale non è una questione di possibilità, ma di come attuarla e individuare concetti attrattivi che ne rendano efficace l’applicazione."

Ha sottolineato che gli incentivi offerti dall’Arabia Saudita includono le sue infrastrutture avanzate – digitali e fisiche – focalizzate sulla produzione, sulla catena di fornitura e sulla logistica, che consentono agli investitori di ridurre significativamente i costi. “Abbiamo approvato tre zone economiche, che offrono ulteriori vantaggi a coloro che si rivolgono non solo al mercato locale ma anche a quello globale”, ha aggiunto.

Altre sessioni dell'evento hanno incluso la discussione "Bridging Borders", incentrata sulla collaborazione trasparente e sulla coesione normativa, mentre "To Finish First, First You Have to Finish" ha esaminato l'eccellenza operativa nelle Agenzie di promozione degli investimenti (IPA), sottolineando la governance, l'efficienza e l'utilizzo della tecnologia per migliorare le esperienze degli investitori. Infine, "Ready, Set, Go" ha approfondito gli sforzi dell'Arabia Saudita per attrarre investimenti in settori specializzati, in particolare nella produzione avanzata e nelle energie rinnovabili, evidenziando i vantaggi competitivi del Regno.

L'evento si è tenuto dal 25 al 27 novembre a Riyadh, Arabia Saudita. Dove si terrà la prossima edizione è ancora da decidere.

