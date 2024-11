VeriSilicon stringe una partnership con LVGL per rendere possibile un’accelerazione delle GPU avanzate per dispositivi indossabili e oltre

LVGL aggiunge il supporto alle GPU 3D e VGLite 2.5D VeriSilicon alla propria libreria per una vasta gamma di applicazioni embedded

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato la sigla di un accordo strategico con LVGL, azienda che sviluppa la libreria di immagini open source avanzata per sistemi embedded, volto a supportare la tecnologia delle GPU 3D e VGLite 2.5D VeriSilicon nella libreria LVGL. Questa partnership mira a ottimizzare le prestazioni e ad espandere le funzionalità di elaborazione grafica per una vasta gamma di applicazioni embedded. In quanto una delle prime imprese a sviluppare la tecnologia delle GPU 3D per l’ecosistema LVGL, VeriSilicon contribuirà a portare avanti le funzionalità di rendering 3D nella libreria LVGL.

Fonte: Business Wire

