NetApp annuncia una soluzione integrata con AWS Outposts per le distribuzioni cloud ibride

La nuova integrazione semplifica l'uso dello storage a blocchi NetApp con AWS Outposts

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda attiva in ambito di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi il lancio degli array di storage on-premise di livello enterprise di NetApp per AWS Outposts, una nuova soluzione integrata che consente ai clienti di AWS Outposts di semplificare l'uso di volumi di dati a blocchi esterni in esecuzione sugli array di storage enterprise on-premise di NetApp nelle implementazioni di AWS Outposts direttamente attraverso la Amazon Web Services (AWS) Management Console. AWS Outposts è una famiglia di soluzioni completamente gestite che offrono l'infrastruttura e i servizi AWS praticamente a qualsiasi postazione on-premise o edge per un'esperienza ibrida davvero coerente.

Fonte: Business Wire

