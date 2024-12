Gli agenti di difesa basati sull’intelligenza artificiale KnowBe4 combatteranno gli attacchi di phishing generati dall’IA e misureranno il rischio per le persone riguardante la cybersecurity

I nuovi agenti di difesa basati sull’intelligenza artificiale (AIDA) KnowBe4 porteranno avanti la gestione del rischio per le persone

TAMPA BAY, Florida: KnowBe4, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma famosa in tutto il mondo che fa fronte in modo completo al problema della gestione del rischio per le persone, oggi ha annunciato il lancio di una suite innovativa di agenti di sicurezza nativi con l’IA progettata per automatizzare e perfezionare la gestione del rischio per le persone – AIDA.

AIDA è una suite di agenti che migliora l’approccio alla gestione del rischio per le persone utilizzando varie tecnologie IA per creare strumenti di formazione personalizzata, adattativa e altamente efficace per tutti gli utenti finali che effettivamente cambia il comportamento. Alla base dell’intera suite di agenti c’è SmartRisk AgentTM.

Fonte: Business Wire

