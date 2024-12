Thales: la soluzione Data Risk Intelligence protegge i dati sensibili dagli attacchi informatici

La Soluzione Data Risk Intelligence di Thales combina insieme diversi indicatori di rischio per identificare e mitigare in modo proattivo le minacce ai dati sensibili.

Le funzionalità di Imperva Data Security Fabric e di Thales CipherTrust Data Security Platforms confluiscono in un’unica soluzione che grazie alla prioritizzazione dei rischi consente a CIO e CISO di mettere a punto azioni correttive per la protezione dei dati.

MEUDON, Francia: Thales lancia oggi Data Risk Intelligence, una soluzione rivoluzionaria messa a punto da Imperva Data Security Fabric (DSF) per proteggere i dati ovunque essi siano conservati. A seguito dell’acquisizione di Imperva da parte di Thales nel dicembre 2023, le piattaforme di Imperva Data Security Fabric e CipherTrust di Thales si sono unite dando vita alla prima soluzione che individua i rischi e allo stesso tempo protegge i dati.

Nell’attuale panorama digitale, mentre le minacce informatiche sono in continua evoluzione, enti e organizzazioni devono proteggere i propri dati dagli attacchi informatici e allo stesso tempo mantenere la conformità agli standard normativi. Con i dati su cloud, on-premise e con i sistemi ibridi, i responsabili della sicurezza informatica delle aziende hanno bisogno di una visibilità costante e completa sui tipi di dati, i potenziali rischi a cui sono sottoposti e dove essi sono archiviati. Infatti, secondo il Thales Data Threat Report 2024, il 93% delle aziende ha segnalato un aumento delle minacce rispetto all'anno precedente.

I responsabili della sicurezza informatica e i Security Operations Center (SOC) hanno una maggiore visibilità e controllo dei dati.

L'intelligenza combinata alle informazioni fornite dalla soluzione Data Risk Intelligence forniscono una visibilità completa dei rischi che possono colpire i dati, grazie alla crittografia completa dei dati di tutta l’azienda. Grazie a questa maggiore visibilità, il Data Risk Intelligence di Thales consente a CIO, CISO ed esperti informatici delle aziende di identificare con precisione i dati più critici a rischio di attacchi informatici, in base alla gravità e alla probabilità, consentendo loro di indicare le priorità in modo da mitigare i rischi con azioni correttive.

La soluzione Data Risk Intelligence fornisce un punteggio legato al rischio molto affidabile, unitamente a raccomandazioni chiare per attuare azioni correttive basate su un'ampia gamma di indicatori provenienti da analisi avanzate. Tali indicatori si basano sulle autorizzazioni degli utenti, sulle vulnerabilità delle fonti di dati, sull'uso della crittografia secondo gli standard NIST, sul monitoraggio delle attività sospette e su altri input personalizzabili.

Todd Moore, Vice President, Data Security Products di Thales: "La capacità di visualizzare i rischi a cui sono sottoposti i dati aziendali attraverso l’analisi del rischio organizzativo, del rischio degli asset e del rischio normativo in un unico luogo è estremamente potente. Il Data Risk Intelligence è la prima di molte integrazioni tra le piattaforme Thales e Imperva che consentono ai nostri clienti di proteggere i loro dati. Attraverso la combinazione delle piattaforme, Thales dispone di tutti gli strumenti per aiutare i clienti a comprendere i rischi che minacciano la sicurezza dei dati e fornire una serie chiara di azioni per mitigare questi rischi".

"I rischi per i dati aziendali sono multidimensionali e le aziende devono far fronte a queste minacce mentre continuano ad operare nei propri business quotidianamente", dichiara Jennifer Glenn, Research Director, Data and Information Security di IDC Security and Trust Group. "La centralizzazione della visibilità e della gestione dei rischi dei dati offre un aiuto sensibile e prezioso alle aziende, consentendo loro di dare priorità alla protezione dove è più necessaria".

Principali vantaggi della Data Risk Intelligence:

Prioritizzazione avanzata dei rischi: combina l'intelligence relativa ai rischi di Data Security Fabric e CipherTrust Data Security Platform per fornire punteggio del rischio preciso che guida nel prendere decisioni.

Visibilità completa: fornisce una visione unificata dei rischi dei dati nell'intero patrimonio di dati, riducendo la complessità, fornendo indicatori di rischio e raccomandando misure di protezione.

Indicatori di rischio personalizzabili: consente alle aziende di adattare gli indicatori di rischio al proprio ambiente specifico, evidenziando le minacce più critiche.

Integrazione della crittografia: sfrutta le funzionalità di crittografia della piattaforma di sicurezza dei dati CipherTrust per garantire la protezione dei dati a tutti i livelli.

Analisi avanzate: utilizza indicatori di rischio comportamentali basati sull'apprendimento automatico per identificare e dare priorità ai dati a rischio più elevato.

DSF Data Risk Intelligence è disponibile per i clienti che dispongono di una licenza Data Security Fabric Data 360.

Informazioni su Thales

Thales (Euronext Paris: HO) è un leader globale nelle tecnologie avanzate specializzato in tre settori di business: Difesa e Sicurezza, Aeronautica e Spazio e Cyber e Digitale.

Sviluppa prodotti e soluzioni che contribuiscono a rendere il mondo più sicuro, più verde e più inclusivo.

Il Gruppo investe quasi 4 miliardi di euro all'anno in Ricerca e Sviluppo, in particolare in aree chiave dell'innovazione come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, le tecnologie quantistiche, le tecnologie cloud e il 6G.

Thales ha quasi 81.000 dipendenti in 68 paesi. Nel 2023, il Gruppo ha generato un fatturato di 18,4 miliardi di euro.

