FireMon perfeziona la gestione dei criteri ai fini della conformità al regolamento DORA e alla direttiva NIS2 dell’UE

I nuovi aggiornamenti semplificano la compliance, rafforzano la resilienza in relazione alla sicurezza informatica e mitigano i rischi.

LENEXA, Kansas: FireMon, l’azienda leader nel settore della gestione dei criteri di sicurezza delle reti (NSPM) che offre visibilità, controllo, agilità e automazione per l’infrastruttura di rete ibrida e cloud delle aziende, ha annunciato perfezionamenti chiave alle sue soluzioni di gestione dei criteri relativi ai firewall per soddisfare due norme dell’UE – la Direttiva NIS2, riguardante la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e il Regolamento DORA, relativo alla resilienza operativa digitale. Questi quadri di riferimento rafforzano la cybersecurity in settori essenziali – finanziario e sanitario – per assicurare la resilienza contro interruzioni delle attività digitali.

La direttiva NIS2 stabilisce misure rigorose di sicurezza informatica per imprese medio-grandi in settori critici, richiedendo varie prassi quali la segnalazione rapida degli incidenti, la gestione del rischio e la responsabilizzazione a livello del consiglio di amministrazione.

Fonte: Business Wire

