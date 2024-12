NIQ pubblica il rapporto CMO Outlook 2025

Il rapporto indica come l'IA generativa, i sofisticati strumenti di misurazione del marketing e una più stretta collaborazione tra IT, scienza dei dati e marketing sono il motore di crescita e cambiamento nel 2025

CHICAGO: NIQ, l'azienda leader a livello mondiale nel settore della consumer intelligence, ha recentemente pubblicato il suo rapporto annuale CMO Outlook, che mette evidenzia l'evoluzione delle priorità e dei timori dei leader in ambito marketing di tutto il mondo. L'edizione di quest'anno esplora il modo in cui i responsabili del marketing stanno affrontando le turbolenze e i venti contrari nella loro pianificazione strategica per il 2025, nonché la nuova era dell'intelligenza artificiale (IA) nel marketing.

I consumatori che continuano ad affrontare l'aumento dei costi dei generi alimentari e delle utenze, insieme alla minaccia incombente di una recessione economica, hanno definito i modelli di spesa oculati nel settore dei beni di consumo e della vendita al dettaglio. A sua volta, l'IA avrà probabilmente un forte impatto sulle strategie di marketing sul lungo termine, come le attività promozionali e dei marchi, poiché i consumatori continuano a cercare valore e risparmio. Tuttavia, anche in presenza di queste sfide economiche, esistono ancora opportunità di crescita per il marketing.

Il rapporto mostra che i leader del marketing mantengono una visione ottimista sul futuro, con il 78% che prevede di trovarsi in una posizione più forte da qui a tre anni. Nel contesto attuale, più della metà (56%) considera ancora il marketing come fondamentale per raggiungere gli obiettivi di vendita immediati (in calo rispetto al 64% del 2023), il che rispecchia uno spostamento verso la costruzione del marchio a lungo termine. Mentre per il 60% dei responsabili marketing è facile giustificare gli investimenti di marketing (in calo rispetto al 65% del 2023), cresce la fiducia di CEO e CFO nei confronti del valore a lungo termine degli investimenti sul marchio (44% nel 2024 rispetto al 41% del 2023). Gli addetti al marketing si sono inoltre rivolti all'IA come fattore abilitante per affrontare le sfide più importanti, il che suggerisce che sia destinata a ridefinire il modo di spostarsi nel panorama sempre più complesso che li attende.

Parlando dei risultati, Marta Cyhan-Bowles, Direttrice delle comunicazioni e Responsabile globale di Marketing COE di NIQ ha dichiarato: "Il futuro del marketing sarà guidato dall'intelligenza artificiale. Mentre altri aspetti della strategia dei CMO sono rimasti stabili nel 2024, l'IA generativa (GenAI) sta definendo una crescita e un cambiamento importanti e sta diventando un elemento centrale del mix di marketing per accelerare la crescita. L'IA può migliorare l'efficacia di tutto ciò che tocchiamo, dall'interazione con i clienti all'ideazione, passando per la raccolta dati, l'analisi, la sintesi delle informazioni tra diversi progetti e lo sblocco di nuove opportunità".

Le principali tendenze del 2025 alla base delle decisioni di marketing:

Le funzioni di marketing stanno sfruttando sempre più l'IA: gli addetti al marketing senior stanno portando sempre più al centro della loro strategia la GenAI, con il 72% che la utilizza per la generazione di contenuti e creatività, il 67% per la misurazione della salute del marchio, il 65% per la pianificazione e l'ottimizzazione dei media e il 30% per lo sviluppo dei prodotti. La GenAI è destinata a fare breccia in tutte le funzioni di marketing e gli addetti al marketing la utilizzeranno anche per migliorare l'esperienza dei clienti.

Perché queste tendenze sono importanti nel 2025

Il rapporto CMO Outlook evidenzia la crescente influenza dell'IA sulle funzioni di marketing per assistere i CMO nella pianificazione del 2025. Il rapporto rivela le crescenti priorità degli esperti di marketing e il modo in cui possono ottimizzare l'IA e gli strumenti di dati per navigare nel complesso panorama che li attende. Gli argomenti includono:

Priorità e opportunità di marketing nel 2025

Potenziale e impatto sul marketing dell'IA

Creazione di fiducia nell'IA per le future strategie di marketing

Scarica una copia del rapporto CMO Outlook: How marketing leaders should be thinking about AI and data-driven decisioning heading into 2025 (In che modo i leader del marketing dovrebbero pensare all'IA e al processo decisionale guidato dai dati verso il 2025) qui.

Informazioni sul rapporto

Il rapporto di NIQ: CMO Outlook: How marketing leaders should be thinking about AI and data-driven decisioning heading into 2025 si basa su un'indagine condotta su quasi 600 leader senior in ambito marketing di aziende con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di dollari o con più di 250 dipendenti. L'indagine copre 18 paesi che rappresentano la regione Asia-Pacifico, l'Europa, l'America Latina, il Medio Oriente/Africa e il Nord America. I leader del marketing sono definiti come CMO o Brand Heads, Direttori o VP di Marketing, Brand, Marketing Operations o Customer Experience.

Informazioni su NIQ:

NielsenIQ (NIQ) è la società di consumer intelligence leader a livello mondiale, in grado di fornire la comprensione più completa del comportamento d'acquisto dei consumatori che rivela nuovi percorsi di crescita. NIQ si è unita a GfK nel 2023, due leader di settore che assieme offrono una copertura globale senza precedenti. Oggi NIQ è presente in oltre 95 paesi e copre il 97% del PIL. Grazie a una lettura olistica del retail e agli approfondimenti più completi sui consumatori, forniti con analisi avanzate tramite piattaforme all'avanguardia, NIQ è in grado di offrire la Full View™.

