Mouser Electronics annuncia una collaborazione con DS PENSKE per la stagione 11 della Formula E, che prenderà il via in Brasile

DALLAS e FORT WORTH, Texas: Mouser Electronics, Inc., il New Product Introduction (NPI)™ leader che promuove l'innovazione, si prepara a sponsorizzare la scuderia di Formula E DS PENSKE alla vigilia della Stagione 11 che prenderà il via il 7 dicembre presso il Sambadrome di San Paolo, Brasile. La Mouser sponsorizzerà il team per tutta la stagione 2024/2025 delle corse del Campionato mondiale di Formula E ABB FIA, in collaborazione con TTI, Inc. e con gli stimati produttori Molex e KYOCERA AVX.

Per la terza volta il Brasile ospita l'evento inaugurale della stagione di Formula E, e la gara vedrà la partecipazione del due volte Campione mondiale di Formula E Jean-Éric Vergne, in squadra con Maximilian Günther, alla guida della nuova GEN3 Evo.

Fonte: Business Wire

