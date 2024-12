Armis inserita nell’elenco Inc. 2024 Best in Business

Figurano nell’elenco aziende che hanno dimostrato di essere leader nel loro settore

SAN FRANCISCO: Armis, impresa operante nel settore della sicurezza e gestione dell’esposizione agli attacchi informatici, oggi ha annunciato di essere stata inserita nell’elenco Inc. 2024 Best in Business compilato annualmente. I riconoscimenti Best in Business offerti da Inc. celebrano i risultati e i contributi eccezionali di aziende che hanno avuto un impatto notevolissimo sui settori in cui operano e sulla società in generale.

“Questo riconoscimento testimonia l’impegno di Armis a essere incentrata sul cliente come uno dei principali fattori trainanti dell’eccellenza aziendale complessiva”, commenta Yevgeny Dibrov, Co-fondatore e Ceo Armis.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita