nShift: i costi della logistica rischiano di intaccare i profitti del Black Friday con un incremento del 25% delle tariffe dei corrieri

LONDRA: Un forte aumento dei costi di consegna, pari al 25%1, potrebbe aver causato una riduzione dei profitti correlati al Black Friday per le attività di e-commerce. nShift, leader mondiale nella gestione delle consegne con più vettori, incoraggia le aziende a prepararsi fin da ora per il prossimo anno, al fine di proteggere i profitti della stagione di punta.

A causa di una capacità limitata all'interno della catena di fornitura, circa un terzo delle attività (32%) ha dovuto affrontare un'impennata dei costi.2 Sebbene sia ancora troppo presto per valutare le conseguenze specifiche degli aumenti dei costi sul boom di acquisti della scorsa settimana, molti retailer e magazzini hanno osservato un aumento del 25% delle tariffe dei corrieri nel 2023. L'anno scorso, la spesa media di consegna per articolo nel Regno Unito è passata da 3,50 a 4,37 sterline.3 Altri mercati europei hanno osservato aumenti simili.

Mentre le aziende si trovano in difficoltà per i costi, i clienti chiedono una maggiore scelta sui tempi di consegna e sulle opzioni di spedizione. Le ricerche dimostrano che il 72% dei clienti ritiene che la scelta delle opzioni di consegna sia importante quando acquista per la prima volta presso un marchio, un venditore o un rivenditore.4

"Il Black Friday si basa sull'offerta del miglior affare possibile. Quindi, quando i costi di trasporto aumentano durante l'alta stagione, i retailer e i magazzini sono riluttanti a inoltrare l'aumento ai clienti", spiega Mattias Gredenhag, CTO di nShift. "L'azienda tende ad assorbire i costi, riducendo i potenziali profitti della stagione di picco".

"La creazione di capacità è fondamentale per mantenere i ricavi e offrire una migliore scelta ai clienti. L'accesso a una rete di corrieri più ampia può ridurre l'esposizione dei magazzini agli aumenti dei costi, consentendo loro di trovare più facilmente alternative vantaggiose. Sebbene sia troppo tardi per apportare modifiche sostanziali all'infrastruttura per il 2024, i retailer e i magazzini dovrebbero iniziare a investire ora, per essere certi di poter raggiungere il picco di profitto nel 2025".

Mattias ha pubblicato un elenco di quattro suggerimenti per semplificare la pianificazione delle aziende nel 2005:

Investire nella capacità di più corrieri: quando la domanda aumenta, i magazzini devono assicurarsi di disporre della capacità per soddisfarla. Ciò comporta l'accesso alla più vasta rete di corrieri. In questo modo, non solo sono in grado di adeguarsi alla domanda, ma i retailer possono anche offrire una maggiore gamma di opzioni di consegna

Selezionare automaticamente il corriere più conveniente per ogni consegna: il giusto software di gestione delle consegne consente alle aziende di automatizzare il processo di prenotazione dei corrieri, selezionando immediatamente quello più conveniente

Visualizzare opzioni e informazioni in modo chiaro al checkout: se gli acquirenti desiderano un'opzione di consegna specifica, assicuratevi che possano trovarla rapidamente. Se la consegna il giorno successivo non è più possibile per motivi di capacità, fatelo presente alla cassa per evitare confusione. Molti consumatori cercano una spedizione sostenibile e rinunciano all'acquisto se non trovano un'opzione a basse emissioni

Comunicare, comunicare, comunicare: se si verificano ritardi, è fondamentale che i rivenditori lo comunichino ai loro clienti. Nel 2025 non ci si potrà limitare alle e-mail, ma le comunicazioni dovranno essere inviate alle applicazioni mobile e social attraverso le quali gli acquirenti conducono la loro vita digitale. Se ben fatti, questi messaggi creano anche l'opportunità di offrire ulteriori promozioni sui prodotti

La suite di soluzioni nShift integra i migliori aspetti della gestione delle consegne con le applicazioni rivolte ai clienti. La nostra rete di corrieri è composta da oltre 1000 vettori, che consentono a retailer, rivenditori e magazzini di gestire un processo di consegna end-to-end, dalla cassa fino alla fase di reso.

www.nshift.com

Informazioni su nShift:

La piattaforma di gestione della consegna e dell'esperienza di nShift guida il successo dell'e-commerce. Andare oltre i propri limiti grazie all'innovazione costante e alla rete di corrieri più grande al mondo. Fidelizzare i clienti con strumenti end-to-end che migliorano l'esperienza. Unificare i dati in informazioni fruibili che collegano e ottimizzano i processi. Con nShift, la consegna diventa il collegamento essenziale tra il vostro marchio e i vostri clienti.

