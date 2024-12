Lotus sceglie AWS come cloud provider preferito per portare avanti la tecnologia dei veicoli connessi e automatizzati

Una delle principali realtà nel settore della mobilità intelligente e di lusso utilizza la potenza di AWS per sviluppare la sua piattaforma di guida intelligente, innovare i servizi riguardanti i veicoli connessi ed espandersi in tutto il mondo

LAS VEGAS: Su AWS re:Invent, Amazon Web Services (AWS), un’impresa del gruppo Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), oggi ha annunciato che Lotus Technology (“Lotus”, NASDAQ:LOT), una delle principali imprese nel settore della mobilità intelligente e di lusso, ha scelto come cloud provider preferito per supportare più facilmente le esperienze d’uso offerte per auto di lusso intelligenti. La casa automobilistica utilizzerà AWS per attuare la strategia Vision80 – un piano di trasformazione in un brand tecnologico di lusso globale entro il 2028.

Fonte: Business Wire

