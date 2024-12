RiverID rivoluziona l’accesso al Mâs Monumental integrando il FaceID

MILANO: RiverID continua a investire in tecnologia per offrire sempre più comodità ai tifosi, introducendo un nuovo sistema di FaceID che rappresenta la più grande installazione di biglietteria biometrica in uno stadio di calcio a livello mondiale.

Grazie a questa innovazione, oltre 85.000 tifosi che assistono a ogni partita potranno accedere al Mâs Monumental in modo rapido, sicuro e utilizzando solo il proprio volto, dopo una semplice registrazione iniziale, senza la necessità di biglietti fisici o digitali.

Questo progetto all’avanguardia viene realizzato in collaborazione con Veridas, leader globale nella tecnologia biometrica e nell’identità digitale. A partire dalla prossima stagione, verranno installati 300 terminali FaceID, posizionando River Plate all’avanguardia nell’innovazione legata all’esperienza dei tifosi e alla sicurezza degli stadi.

Con questa tecnologia, il Mâs Monumental diventa il più grande stadio al mondo a implementare un sistema simile, stabilendo un nuovo standard globale nella connessione tra il Club e i tifosi, con vantaggi chiave come:

Comodità senza precedenti: I tifosi potranno scegliere di non utilizzare più biglietti fisici o digitali. Grazie al riconoscimento facciale, accederanno facilmente allo stadio, rendendo l'esperienza più fluida fin dal primo momento.

Massima sicurezza: Questa tecnologia previene frodi, usi impropri e ingressi non autorizzati, compreso l'accesso di persone con divieto di ingresso allo stadio.

Velocità senza paragoni: Il sistema riconosce i tifosi in meno di un secondo, permettendo a oltre 60 persone al minuto di entrare, ottimizzando al massimo il flusso di accesso.

La soluzione RiverID: Componenti principali

Registrazione e verifica dell’identità: I tifosi si registrano in meno di 10 secondi dal proprio cellulare, verificando la propria identità con un selfie e una foto del documento d’identità.

FaceID per l’accesso allo stadio: Il giorno della partita, i tifosi si identificano direttamente sui terminali installati allo stadio. Il sistema verifica l’identità in meno di un secondo, eliminando i biglietti e migliorando significativamente l’esperienza di accesso.

"River Plate è sinonimo di innovazione e progresso. Con l’introduzione del sistema FaceID per l’accesso al Mâs Monumental, oltre 85.000 tifosi che assistono a ogni partita potranno godere di un ingresso più rapido, sicuro e comodo, senza bisogno di biglietti fisici o digitali. Questo passo avanti ribadisce il nostro impegno a migliorare l’esperienza della famiglia riverplatense nella nostra casa, posizionando il Mâs Monumental come un punto di riferimento globale per gli eventi sportivi,” ha dichiarato Stefano Di Carlo, Segretario Generale di River Plate.

"È un onore che un club con la storia e la grandezza di River Plate abbia scelto la tecnologia di Veridas. 'Essere parte di River significa vivere e giocare con grandezza,' e la nostra missione è essere all’altezza di questa sfida. Abbiamo sviluppato una soluzione robusta, efficiente, privata e sicura, progettata per offrire ai tifosi la migliore esperienza possibile. Siamo certi che questa collaborazione segnerà un prima e un dopo nel modo di vivere il calcio in Argentina e nel mondo," ha affermato Eduardo Azanza, CEO di Veridas.

Prossimi passi

L’installazione dei primi terminali inizierà all’inizio di dicembre, prima della conclusione della stagione attuale. Da febbraio 2025, tutti i tifosi del River potranno usufruire di questo sistema leader a livello mondiale.

Veridas: Leader in America Latina ed Europa

Nel 2024, Veridas ha gestito oltre 50 milioni di accessi in Europa e America Latina, consolidandosi come leader globale nella tecnologia dell’identità.

La sua prestigiosa clientela include governi, aeroporti, banche, aziende di telecomunicazioni e assicurazioni. Con oltre 300 clienti in 25 paesi, Veridas fornisce soluzioni di identità in settori strategici come:

Banche : BBVA, Scotiabank.

: BBVA, Scotiabank. Governi : Guardia Civil spagnola, Fabbrica Nazionale della Moneta e della Carta (FNMT), Centro Criptologico Nazionale (CCN) della Spagna, Governo della Navarra e Istituto Nazionale Elettorale (INE) del Messico.

: Guardia Civil spagnola, Fabbrica Nazionale della Moneta e della Carta (FNMT), Centro Criptologico Nazionale (CCN) della Spagna, Governo della Navarra e Istituto Nazionale Elettorale (INE) del Messico. Controllo delle frontiere : Aeroporto di Roma, con processi di identificazione rapidi e sicuri.

: Aeroporto di Roma, con processi di identificazione rapidi e sicuri. Settore del gioco : Bplay, leader nei giochi online in America Latina.

: Bplay, leader nei giochi online in America Latina. Sport: FC Barcelona, per la registrazione dei soci.

Fonte: Business Wire

